Ощадбанк продолжил действия карт и отменил комиссию за зачисление средств бюджетным организациям — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Ощадбанк продолжил действия карт и отменил комиссию за зачисление средств бюджетным организациям

Сегодня 19:41Личные финансы
84
ОщадбанкОщадбанк
В воскресенье, 27 февраля, Сбербанк продлил действие своих карточек, срок которых завершился, до 1 августа 2022 года.
Об этом говорится в пресс-службе банка.
"Продолжение происходит в автоматическом режиме, для пролонгации карт клиентам банка никуда обращаться не нужно. Пролонгированные карты имеют полноценный функционал: на них можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные деньги в банкомате и т.д.
Читайте также: МВФ готов выделить Украине 1,4 млрд долларов
Кроме этого, Сбербанк, начиная с 24 февраля, отменил комиссию на зачисление зарплаты работникам бюджетных организаций.
Это сделано для того, чтобы работники могли получить зарплаты, даже если у организаций не хватает средств для оплаты комиссии на зачисление этих зарплат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.