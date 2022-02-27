Ощадбанк продолжил действия карт и отменил комиссию за зачисление средств бюджетным организациям — Finance.ua

Ощадбанк продолжил действия карт и отменил комиссию за зачисление средств бюджетным организациям

Сегодня 19:41 — Личные финансы

Ощадбанк

В воскресенье, 27 февраля, Сбербанк продлил действие своих карточек, срок которых завершился, до 1 августа 2022 года.

Об этом говорится в пресс-службе банка.

"Продолжение происходит в автоматическом режиме, для пролонгации карт клиентам банка никуда обращаться не нужно. Пролонгированные карты имеют полноценный функционал: на них можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные деньги в банкомате и т.д.

Кроме этого, Сбербанк, начиная с 24 февраля, отменил комиссию на зачисление зарплаты работникам бюджетных организаций.

Это сделано для того, чтобы работники могли получить зарплаты, даже если у организаций не хватает средств для оплаты комиссии на зачисление этих зарплат.

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