Ощадбанк продлил отмену комиссии за безналичные расчеты в магазинах — Finance.ua

Ощадбанк продлил льготное обслуживание торговых предприятий на период военного положения. Банк отменил эквайринговую комиссию для торговцев и до конца апреля.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как говорится в сообщении, нулевая комиссия по действующим договорам включается автоматически.
«Мы призываем всех — и торговцев, и граждан отдавать предпочтение безналичным расчетам прежде всего ради безопасности каждого украинца. Инфраструктура в стране для приема безналичных расчетов достаточна», — отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.
Напомним, после вторжения россии украинские банки отменили комиссии за разные платежи и ввели кредитные каникулы.
НБУ неоднократно призывал отдавать предпочтение безналичным расчетам, которые продолжают стабильно действовать.