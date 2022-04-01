Ощадбанк продлил отмену комиссии за безналичные расчеты в магазинах — Finance.ua

Ощадбанк продлил отмену комиссии за безналичные расчеты в магазинах

Вчера 09:35 — Фондовый рынок

Ощадбанк продлил льготное обслуживание торговых предприятий на период военного положения. Банк отменил эквайринговую комиссию для торговцев и до конца апреля.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как говорится в сообщении, нулевая комиссия по действующим договорам включается автоматически.

«Мы призываем всех — и торговцев, и граждан отдавать предпочтение безналичным расчетам прежде всего ради безопасности каждого украинца. Инфраструктура в стране для приема безналичных расчетов достаточна», — отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.

Напомним, после вторжения россии украинские банки отменили комиссии за разные платежи и ввели кредитные каникулы.

НБУ неоднократно призывал отдавать предпочтение безналичным расчетам, которые продолжают стабильно действовать.

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