Ощадбанк продлил отмену комиссии за безналичные расчеты в магазинах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Ощадбанк продлил отмену комиссии за безналичные расчеты в магазинах

Вчера 09:35Фондовый рынок
3633
Ощадбанк продлил льготное обслуживание торговых предприятий на период военного положения. Банк отменил эквайринговую комиссию для торговцев и до конца апреля.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как говорится в сообщении, нулевая комиссия по действующим договорам включается автоматически.
«Мы призываем всех — и торговцев, и граждан отдавать предпочтение безналичным расчетам прежде всего ради безопасности каждого украинца. Инфраструктура в стране для приема безналичных расчетов достаточна», — отметил Владимир Москаленко, директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка.
Напомним, после вторжения россии украинские банки отменили комиссии за разные платежи и ввели кредитные каникулы.
НБУ неоднократно призывал отдавать предпочтение безналичным расчетам, которые продолжают стабильно действовать.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.