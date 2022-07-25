Ощадбанк понес более четырех миллиардов убытков из-за войны — Finance.ua

Ощадбанк понес более четырех миллиардов убытков из-за войны Сегодня 15:33 — Фондовый рынок

Государственный Ощадбанк за первое полугодие зафиксировал убыток в 4,03 миллиарда гривен, в этот же период в прошлом году банк получил 512,6 миллиона гривен прибыли.

Убыток госбанка в июне составил 448,6 млн грн, в мае — 1,3 млрд грн, в апреле — 2,53 млрд грн, в марте — 199 млн грн, в феврале — 683 млн грн.

За январь банк декларировал прибыль в 1,126 млрд грн.

«Это обусловлено прежде всего доформированием резервов на сумму 5,4 млрд грн. Необходимость таких резервов была вызвана ухудшением качества кредитного портфеля вследствие военного нападения россии на территорию Украины. Банк всегда придерживается консервативного подхода к формированию резервов», — пояснили в Ощадбанке.

Кроме того, оказали влияние уменьшение или отмена многих комиссий и кредитные каникулы для заемщиков, которые банк вводил на определенный период.

«В условиях войны банк обеспечивает высокие показатели ликвидности и платежеспособности, стабильно предоставляет банковское обслуживание и кредитную помощь гражданам и бизнесу», — утверждают в финучреждении.

Finbalance По материалам:

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