«єОселя»: в каких городах чаще всего покупают жилье в кредит — Finance.ua

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«єОселя»: в каких городах чаще всего покупают жилье в кредит

Кредит&Депозит
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«єОселя»: в каких городах чаще всего покупают жилье в кредит
«єОселя»: в каких городах чаще всего покупают жилье в кредит
С начала 2024 года более 1 000 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на 1,8 млрд грн. От старта программы кредиты уже получили 7400 семей на общую сумму 11,2 млрд грн.
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.
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«Более половины кредитов получили военнослужащие по контракту и силовики, 9% - медики, 8% - педагоги и ученые. 30% заемщиков в этом году взяли кредит на условиях массовой ипотеки — под 7%», — отметила Свириденко.
На прошлой неделе украинцы получили по программе есть 154 кредита на 248 млн грн, среди которых:
  • кредиты под 3% получили 83 военнослужащих и силовиков, 11 педагогов, 15 медиков и 3 ученых;
  • кредиты под 7% получили 33 украинца без собственного жилья, 2 ВПЛ и 7 ветеранов.
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Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (107 кредитов) и у застройщика (40). Также 7 украинцев взяли кредиты на покупку строящейся квартиры.
Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:
  • Киевской области — 40;
  • города Киева — 35;
  • Львовской области — 12;
  • Полтавской и Хмельницкой — по 9
Напомним, по данным «Укрфинжилья», по государственной программе кредитования «єОселя» планируется выдать около 12 000 ипотек в этом году.

Справка Finance.ua:

  • программа «єОселя» заработала в октябре прошлого года;
  • на первом этапе льготная ипотека со ставкой 3% была доступна отдельным категориям украинцев — военнослужащим по контракту, защитникам Украины, силовикам и членам их семей, а также медикам, педагогам, ученым, работающим в государственном и коммунальном секторах;
  • с августа прошлого года программа масштабировалась — и льготный кредит на квартиру под 7% стал доступен ветеранам войны и членам их семей; участникам боевых действий, людям с инвалидностью в результате войны; членам семьи погибших военных; внутренне перемещенным лицам, а также для всех украинцев, не имеющих собственного жилья;
  • украинцы могут приобрести по программе не только квартиры, но и частные дома, дуплексы и таунхаусы.

Изменения в программе «єОселя»: кто и какое жилье может приобрести 🏠

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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