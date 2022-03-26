Организация по ядерным исследованиям CERN разрывает связи с рф и беларусью — Finance.ua

Организация по ядерным исследованиям CERN разрывает связи с рф и беларусью

Сегодня 16:45 — Энергетика

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) объявила о приостановлении сотрудничества с рф и беларусью.

Об этом идет речь на сайте организации.

В ответ на военное вторжение России в Украину 23 государства-члена CERN решили:

приостановить участие ученых CERN во всех научных комитетах учреждений, расположенных на территории и республики беларусь, и наоборот;

приостановить или отменить все мероприятия, совместно организованные CERN и учреждениями, расположенными в российской федерации и республике беларусь;

приостановить предоставление договоров об ассоциации в качестве ассоциированных членов персонала CERN любым новым лицам, связанным с базовыми учреждениями в россии и беларуси.

Ранее CERN прекратил статус россии как страны-наблюдателя из-за вторжения рф в Украину.

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