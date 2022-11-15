Орегонский университет планирует разработать новую аккумуляторную батарею — Finance.ua

Орегонский университет планирует разработать новую аккумуляторную батарею 15.11.2022, 01:03 — Технологии&Авто

Министерство энергетики США выделило Университету штата Орегон $3 миллиона на исследование разработки новой технологии аккумуляторных батарей, которая ускорила бы переход к чистой энергии, не полагаясь на редкие исчерпывающие минералы, такие как литий, кобальт и никель.

Профессор химии Орегонского университета Сюлей «Дэвид» Цзи, который возглавит исследовательскую группу по разработке аккумуляторов, сказал, что это может изменить правила игры.

«Это новая парадигма, — сказал он в интервью Орегонскому общественному вещанию. — Мы очень рады и очень благодарны за возможность работать над этим проектом».

По мере того как мир переходит от ископаемого топлива к чистой энергии, чтобы снизить вклад в изменение климата, растет потребность в аккумуляторах для хранения возобновляемой энергии и питания электромобилей. Бум на рынке аккумуляторов вызвал беспокойство из-за влияния добычи таких материалов, как литий, на окружающую среду, а также привел к росту цен и спросу на минералы, используемые для производства аккумуляторов.

По данным Международного энергетического агентства, осуществляющего анализ данных для глобальной энергетической политики, к 2025 году мир может столкнуться с дефицитом лития. Цена на него стремительно выросла, утроившись в 2021 году. Никель, минерал, используемый для литий-ионных аккумуляторов, также растет в спросе и демонстрирует рост цен.

Джи, который возглавит группу исследователей из Университета Говарда, Университета Мэриленда и Университета Вандербилта, сказал, что зависимость от этих полезных ископаемых неустойчива и дорога. Он сказал, что достижение целей чистой энергии в скором времени потребует ухода от относительно редких, ограниченных минералов.

Он планирует исследовать анионные батареи, которые обеспечивают необходимые компоненты без использования ограниченных минералов, как те, которые используются в литиевых, и которые могут увеличить количество энергии, которую может удерживать батарея.

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