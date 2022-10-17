Орбан поручил снизить инфляцию вдвое до конца 2023 года — Finance.ua

Орбан поручил снизить инфляцию вдвое до конца 2023 года Сегодня 05:50 — Мир

Орбан поручил снизить инфляцию вдвое до конца 2023 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что попросил министра финансов и руководителя Центробанка снизить уровень инфляции как минимум вдвое до конца следующего года.

Об этом сообщило агентство Reuters

«Я попросил управляющего центральным банком и поручил министру финансов сократить эту инфляцию как минимум вдвое до конца следующего года», — сказал Орбан на государственном радио.

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Он добавил, что ожидает увидеть однозначную инфляцию до конца 2023 года. Инфляция в Венгрии подскочила до 20,1% в сентябре с 15,6% в августе. Базовая инфляция оказалась выше ожиданий и составила 20,7%.

Орбан не сообщил о подробностях, но сказал, что борьба с инфляцией имеет первостепенное значение.

Перед Центральным банком Венгрии стоит одна из самых больших проблем среди стран Центральной Европы относительно сдерживания инфляции после того, как в прошлом месяце он объявил, что завершит цикл резких повышений ставок на уровне 13%.

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Економічна Правда По материалам:

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