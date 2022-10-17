Орбан поручил снизить инфляцию вдвое до конца 2023 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Орбан поручил снизить инфляцию вдвое до конца 2023 года

Мир
19
Орбан поручил снизить инфляцию вдвое до конца 2023 года
Орбан поручил снизить инфляцию вдвое до конца 2023 года
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что попросил министра финансов и руководителя Центробанка снизить уровень инфляции как минимум вдвое до конца следующего года.
Об этом сообщило агентство Reuters.
«Я попросил управляющего центральным банком и поручил министру финансов сократить эту инфляцию как минимум вдвое до конца следующего года», — сказал Орбан на государственном радио.
Читайте также
Он добавил, что ожидает увидеть однозначную инфляцию до конца 2023 года. Инфляция в Венгрии подскочила до 20,1% в сентябре с 15,6% в августе. Базовая инфляция оказалась выше ожиданий и составила 20,7%.
Орбан не сообщил о подробностях, но сказал, что борьба с инфляцией имеет первостепенное значение.
Перед Центральным банком Венгрии стоит одна из самых больших проблем среди стран Центральной Европы относительно сдерживания инфляции после того, как в прошлом месяце он объявил, что завершит цикл резких повышений ставок на уровне 13%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.