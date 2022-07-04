Опубликован рейтинг самых мощных Android-смартфонов — Finance.ua

Опубликован рейтинг самых мощных Android-смартфонов
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый июньский выпуск ежемесячного рейтинга самых производительных Android-смартфонов. Он формируется на основе средних результатов, получаемых пользователями устройств за определенный период.
В основном в рейтинге, конечно, собраны смартфоны на базе топовой платформы Qualcomm — Snapdragon 8 Gen1. Но есть и аппараты на другой SoC — MediaTek Dimensity 9000. Oppo Find X5 Pro и Vivo X80.
На первом месте находится Black Shark 5 Pro, на втором — Nubia Red Magic 7 Pro, а на третьем — Lenovo Legion Y90.
За ними следуют: iQOO 9, iQOO 9 Pro, Vivo X80, Oppo Find X5 Pro, версия Vivo X80 Pro из Snapdragon 8 Gen1, iQOO Neo6 и Xiaomi 12 Pro.
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