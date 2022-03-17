Опрос украинских стартапов: 24% продолжают работу, 46% — работают частично/удаленно, 28% — не работают совсем — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Опрос украинских стартапов: 24% продолжают работу, 46% — работают частично/удаленно, 28% — не работают совсем

Сегодня 08:03Личные финансы
46
Опрос украинских стартапов: 24% продолжают работу, 46% — работают частично/удаленно, 28% — не работают совсемОпрос украинских стартапов: 24% продолжают работу, 46% — работают частично/удаленно, 28% — не работают совсем
Украинский фонд стартапов провел онлайн-исследование экосистемы, в котором приняло участие около 150 основателей украинских стартапов, передает Sundries.
Респонденты отвечали на вопросы о возможностях продолжения своей деятельности, в частности, о необходимости релокейта, работе команды, потребностях в финансировании и инвестициях, дальнейших планах развития проектов и т.д.

Результаты исследования

В частности: по локации команд стартапов: 71% остались в Украине, 28% — частично за границей и только 1% — полностью выехали из страны.
Важно отметить, что многие команды стартапов присоединились к ВСУ, рядам территориальной обороны или ІТ армии, помогают финансово или медийно, волонтерят. У всех есть понимание, что в реалиях военного времени важен вклад каждого. Одни стартапы делают все свои сервисы бесплатными для пользователей, другие активно создают новые платформы, маркетплейсы или другие диджитал-проекты, где объединяются те, кто готов оказывать помощь, и те, кто в ней нуждается.
24,3% опрошенных стартапов — продолжают работу, 46,7% — частично работают (преимущественно удаленно), 28% — не работают совсем, 1% — изменили сферу своей деятельности.
Инфографика: Украинский фонд стартапов Инфографика: Украинский фонд стартапов
Возможности для продолжения деятельности стартапов у всех разные: 38,5% респондентов имеют сбережения максимум на 1 месяц, 37,2% — на 1-3 месяца, 16,7% — на 3-6 месяцев, 7,6% — на полгода и больше.
В общем, если говорить о дальнейшем развитии стартап-проектов, результаты исследования показали, что 41,1% стартапов на сегодняшний день не имеют сбережений и финансовых возможностей на развитие стартапов.
Подавляющее большинство опрошенных стартапов (99% респондентов) отметили, что нуждаются в финансовой поддержке.
В то же время 85% респондентов понимают и видят, что делать дальше, и продолжают строить планы развития собственных проектов на будущее.
37,4% стартапов нуждаются в релокации проекта и команды на временной или постоянной основе.
Среди ближайших задач стартапы называют сохранение команды и ее безопасность, переформатирование бизнес модели, микрозаймы, поиск иностранных инвестиций, фандрайзинг и т.д.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.