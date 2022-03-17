Опрос украинских стартапов: 24% продолжают работу, 46% — работают частично/удаленно, 28% — не работают совсем

Сегодня 08:03 — Личные финансы

Опрос украинских стартапов: 24% продолжают работу, 46% — работают частично/удаленно, 28% — не работают совсем

Украинский фонд стартапов провел онлайн-исследование экосистемы, в котором приняло участие около 150 основателей украинских стартапов, передает Sundries.

Респонденты отвечали на вопросы о возможностях продолжения своей деятельности, в частности, о необходимости релокейта, работе команды, потребностях в финансировании и инвестициях, дальнейших планах развития проектов и т.д.

Результаты исследования

В частности: по локации команд стартапов: 71% остались в Украине, 28% — частично за границей и только 1% — полностью выехали из страны.

Важно отметить, что многие команды стартапов присоединились к ВСУ, рядам территориальной обороны или ІТ армии, помогают финансово или медийно, волонтерят. У всех есть понимание, что в реалиях военного времени важен вклад каждого. Одни стартапы делают все свои сервисы бесплатными для пользователей, другие активно создают новые платформы, маркетплейсы или другие диджитал-проекты, где объединяются те, кто готов оказывать помощь, и те, кто в ней нуждается.

24,3% опрошенных стартапов — продолжают работу, 46,7% — частично работают (преимущественно удаленно), 28% — не работают совсем, 1% — изменили сферу своей деятельности.

Инфографика: Украинский фонд стартапов

Возможности для продолжения деятельности стартапов у всех разные: 38,5% респондентов имеют сбережения максимум на 1 месяц, 37,2% — на 1-3 месяца, 16,7% — на 3-6 месяцев, 7,6% — на полгода и больше.

В общем, если говорить о дальнейшем развитии стартап-проектов, результаты исследования показали, что 41,1% стартапов на сегодняшний день не имеют сбережений и финансовых возможностей на развитие стартапов.

Подавляющее большинство опрошенных стартапов (99% респондентов) отметили, что нуждаются в финансовой поддержке.

В то же время 85% респондентов понимают и видят, что делать дальше, и продолжают строить планы развития собственных проектов на будущее.

37,4% стартапов нуждаются в релокации проекта и команды на временной или постоянной основе.

Среди ближайших задач стартапы называют сохранение команды и ее безопасность, переформатирование бизнес модели, микрозаймы, поиск иностранных инвестиций, фандрайзинг и т.д.

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