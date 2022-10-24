Определился новый премьер Великобритании — Finance.ua

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Определился новый премьер Великобритании

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Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Таким образом, новым премьером станет Риши Сунак.
Об этом сообщается в Twitter.
Определился новый премьер Великобритании
«Мы избрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз свидетельствует о разнообразии и таланте нашей партии. Риши имеет полную поддержку», — говорится в заявлении Мордонт.
По ее словам, новому правительству консерваторов нужно объединиться перед страной и новым премьером, чтобы вместе работать на благо британцев.
По материалам:
РБК-Україна
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