Определился новый премьер Великобритании — Finance.ua

Определился новый премьер Великобритании Сегодня 16:20

Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с выборов премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Таким образом, новым премьером станет Риши Сунак.

Об этом сообщается в Twitter

«Мы избрали нашего следующего премьер-министра. Это решение является историческим и еще раз свидетельствует о разнообразии и таланте нашей партии. Риши имеет полную поддержку», — говорится в заявлении Мордонт.

По ее словам, новому правительству консерваторов нужно объединиться перед страной и новым премьером, чтобы вместе работать на благо британцев.

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