Oppo представила новый смартфон — Finance.ua

Oppo представила новый смартфон Сегодня 04:16 — Технологии&Авто

Oppo представила новый смартфон, www.gsmarena.com

Китайская компания Oppo представила новый смартфон Oppo K10X.

Об этом сообщает GSM Arena

Устройство имеет 16,7-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления экрана в 120Гц.

Кроме процессора Snapdragon 695, внутри смартфона установлена батарея мощностью в 5000 мегаампер в час.

www.gsmarena.com

Селфикамера имеет 16 Мп, а главная из трех камер на обратной стороне — 64 Мп. Также сбоку есть сканер для считывания отпечатков пальцев.

Устройство будет доступно в двух цветах — светло-голубой и черный.

Модель с операционной памятью в 8 Гб и внутренней в 128 Гб будет стоить от 213 долларов, в то время как стоимость варианта с 12/256Гб будет равна 285 долларов.

Продажи начнутся уже 22 сентября.

Укрінформ По материалам:

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