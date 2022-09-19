Oppo представила новый смартфон — Finance.ua

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Oppo представила новый смартфон

Технологии&Авто
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Oppo представила новый смартфон
Oppo представила новый смартфон, www.gsmarena.com
Китайская компания Oppo представила новый смартфон Oppo K10X.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 16,7-сантиметровый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой обновления экрана в 120Гц.
Кроме процессора Snapdragon 695, внутри смартфона установлена батарея мощностью в 5000 мегаампер в час.
Oppo представила новый смартфон
www.gsmarena.com
Селфикамера имеет 16 Мп, а главная из трех камер на обратной стороне — 64 Мп. Также сбоку есть сканер для считывания отпечатков пальцев.
Устройство будет доступно в двух цветах — светло-голубой и черный.
Модель с операционной памятью в 8 Гб и внутренней в 128 Гб будет стоить от 213 долларов, в то время как стоимость варианта с 12/256Гб будет равна 285 долларов.
Продажи начнутся уже 22 сентября.
По материалам:
Укрінформ
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