Оплата за отопление: какие будут тарифы — Finance.ua

Оплата за отопление: какие будут тарифы
В Украине с началом отопительного сезона в среднем расходы на коммуналку увеличатся на 80%. К тому же, тариф не будут пересчитывать. Он будет на уровне прошлого года (кроме газа).
Согласно закону № 7427 от 29 июля 2022 года, все коммунальные платежи по отоплению, газу и горячей воде должны быть заморожены по состоянию на 24 февраля 2022 года во время военного положения в Украине и в течение шести месяцев после окончания войны.
По закону компенсировать разницу между рыночными тарифами и установленным НАКом должны из государственного бюджета. Такая инициатива обойдется в 264,3 млрд грн. На период военного времени и в течение шести месяцев после него запрещено:
- повышать стоимость доставки газа;
- повышать тариф на отопление;
- повышать тариф на горячую воду;
- повышать тарифы на газ.
Официально в местных органах власти утверждают, что тарифы «заморозили». Однако на самом деле платить все равно придется больше, чем в прошлом. Так, по оценкам Госстата, если сравнить январь-август прошлого года с текущим, то окажется, что газ подорожал примерно на 16%.
Для понимания, в декабре 2021 года кубометр газа «Нафтогаз» продавал по 6,33 грн, а в декабре этого года — уже по цене 7,96 грн за куб. Если зимой вы используете для отопления дома 200 кубов газа:
- в декабре 2022 года придется заплатить 1592 грн;
- в декабре 2021-го платили всего 1266 грн.
Здесь также следует учитывать, что в прошлом году в Украине еще был открыт рынок газа — и многие украинские пользовались услугами сбыта газа.
Справка Finance.ua:
- «Нафтогаз» на время военного положения и 6 месяцев после его завершения будет поставлять голубое топливо операторам газораспределительных систем по фиксированной цене;
- потребитель, ошибочно переплативший за газ, имеет право на возврат средств. Об этом сообщают эксперты ГазПравды. Там отмечают, что в случае переплаты сумма переплаты засчитывается в счет оплаты на следующий расчетный период или возвращается на текущий счет потребителя по его письменному требованию в течение пяти рабочих дней после получения такого требования.
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