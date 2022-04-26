Оплата простоя работникам предприятий и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета — Finance.ua
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Оплата простоя работникам предприятий и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета

Сегодня 16:10Казна и Политика
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Простой — это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.
Об этом пишет Управление Гоструда в Ровенской области.
Согласно части второй ст. 34 Кодекса законов о труде Украины, в случае простоя работники могут быть переведены с их согласия с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же самой местности сроком до одного месяца.
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Частью первой ст. 113 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).
Согласно части третьей ст. 113 Кодекса законов о труде Украины, за время простоя, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или для окружающих его людей и окружающей природной среды не по его вине, за ним сохраняется средний заработок.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 221 «Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, в условиях военного положения» предоставлено право руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете, самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада).
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По материалам: Finance.ua
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