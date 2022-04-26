Оплата простоя работникам предприятий и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета — Finance.ua

Оплата простоя работникам предприятий и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета

Сегодня 16:10 — Казна и Политика

Простой — это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

Об этом пишет Управление Гоструда в Ровенской области.

Согласно части второй ст. 34 Кодекса законов о труде Украины, в случае простоя работники могут быть переведены с их согласия с учетом специальности и квалификации на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации на все время простоя или на другое предприятие, в учреждение, организацию, но в той же самой местности сроком до одного месяца.

Читайте также Какая работа есть сейчас и сколько платят в Украине

Частью первой ст. 113 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада).

Согласно части третьей ст. 113 Кодекса законов о труде Украины, за время простоя, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или для окружающих его людей и окружающей природной среды не по его вине, за ним сохраняется средний заработок.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 07.03.2022 № 221 «Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, в условиях военного положения» предоставлено право руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, финансируемых или дотируемых из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в смете, самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.