Операторы в Латвии продлили бесплатную мобильную связь для украинских беженцев — Finance.ua

Операторы в Латвии продлили бесплатную мобильную связь для украинских беженцев

Сегодня 14:30

Латвийские операторы связи Tele2 и LMT еще на три месяца продлили для украинских беженцев, прибывших в Латвию, возможность пользоваться мобильной связью бесплатно.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Delfi

Таким образом, люди из Украины, которые ищут убежища в Латвии, смогут пользоваться мобильной связью в общей сложности полгода — до середины августа.

Украина почти три месяца борется за свою свободу. С началом войны в Украине LMT на три месяца обеспечила украинских беженцев в Латвии бесплатной связью и интернетом. Мы видим, что эта услуга жизненно необходима, поэтому в будущем мы продлеваем эту возможность, и все украинские беженцы Латвии смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи еще 90 дней", — заявил президент LMT Юрис Бинде.

Новые SIM-карты оператора LMT по-прежнему можно получить в самоуправлениях Латвии, в украинском центре поддержки в Риге и в офисе Ziedot.lv.

«24 февраля мы решили выделить 10 000 специальных SIM-карт тем украинцам, которые, спасаясь от войны, прибудут к нам в Латвию. Изначально планировалось, что бесплатную мобильную связь мы предоставим на три месяца, но военные действия в Украине, к сожалению, не заканчиваются, поэтому продолжим в рамках своих возможностей помогать людям, которые сейчас не могут вернуться в свои дома», — отметил председатель правления «Tele2» Валдис Ванцович.

Данные Tele2 показывают, что продолжительность звонков в Украину выросла примерно в 50 раз. Если до начала войны общая продолжительность звонков из Латвии в Украину составляла около 1000 минут или 16 часов в день, то сейчас она достигает 50 000 минут или 833 часа в день.

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