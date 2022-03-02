Оператор «Северного потока-2» отрицает сообщение о банкротстве — Finance.ua

Оператор «Северного потока-2» отрицает сообщение о банкротстве

Вчера 19:30 — Фондовый рынок

Оператор «Северного потока-2» отрицает сообщение о банкротстве

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» (СП-2) Nord Stream 2 AG не подавала заявление о неплатежеспособности в Швейцарии.

Об этом представители компании рассказали информагентству Reuters в среду, 2 марта.

«Компания только сообщила местным властям, что должна была разорвать контракты с сотрудниками после наложения санкций США на компанию Nord Stream 2 AG», — цитирует агентство ответ компании.

Ранее СМИ сообщали, что фирма Nord Stream 2 AG, базирующаяся в швейцарском кантоне Цуг, рассматривала вариант подать заявление о неплатежеспособности. Однако директор по экономике кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут (Silvia Thalmann-Gut) заявляла, что процесс не был начат.

«Мы знаем, что „Северный поток−2“ столкнется с огромными сложностями. Компания до сих пор не подавала заявление о банкротстве в Коммерческое регистрационное бюро кантона Цуг», — заявила она.

«Северный поток-2» и санкции

Газопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря и должен был транспортировать газ из России в ФРГ, оттуда — на остальную часть европейского рынка. Проект изначально был спорным, ведь восточноевропейские страны, в частности Украина, выступали против запуска газопровода. 22 февраля Германия остановила процесс сертификации газопровода из-за действий России против Украины, тогда речь шла о признании так называемых «ЛДНР». Также против газопровода ввели санкции США.

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