Оператор «Северного потока-2» отрицает сообщение о банкротстве — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Оператор «Северного потока-2» отрицает сообщение о банкротстве

Вчера 19:30Фондовый рынок
67
Оператор «Северного потока-2» отрицает сообщение о банкротствеОператор «Северного потока-2» отрицает сообщение о банкротстве
Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» (СП-2) Nord Stream 2 AG не подавала заявление о неплатежеспособности в Швейцарии.
Об этом представители компании рассказали информагентству Reuters в среду, 2 марта.
«Компания только сообщила местным властям, что должна была разорвать контракты с сотрудниками после наложения санкций США на компанию Nord Stream 2 AG», — цитирует агентство ответ компании.
Ранее СМИ сообщали, что фирма Nord Stream 2 AG, базирующаяся в швейцарском кантоне Цуг, рассматривала вариант подать заявление о неплатежеспособности. Однако директор по экономике кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут (Silvia Thalmann-Gut) заявляла, что процесс не был начат.
«Мы знаем, что „Северный поток−2“ столкнется с огромными сложностями. Компания до сих пор не подавала заявление о банкротстве в Коммерческое регистрационное бюро кантона Цуг», — заявила она.

«Северный поток-2» и санкции

Газопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря и должен был транспортировать газ из России в ФРГ, оттуда — на остальную часть европейского рынка. Проект изначально был спорным, ведь восточноевропейские страны, в частности Украина, выступали против запуска газопровода. 22 февраля Германия остановила процесс сертификации газопровода из-за действий России против Украины, тогда речь шла о признании так называемых «ЛДНР». Также против газопровода ввели санкции США.
По материалам: Deutsche Welle
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.