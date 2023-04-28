Оператор по распределению газа впервые за десятилетие обеспечил 100% расчетов перед государством и бизнесом — Finance.ua

Оператор по распределению газа впервые за десятилетие обеспечил 100% расчетов перед государством и бизнесом Сегодня 20:45 — Энергетика

Оператор по распределению газа впервые за десятилетие обеспечил 100% расчетов перед государством и бизнесом

По итогам первого квартала 2023 года ООО «Газораспределительные сети Украины» уплатило налоги и обязательные платежи в размере 22,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

«Компания впервые за десятилетие обеспечила 100% расчетов перед государством и бизнес-партнерами за эксплуатацию государственных газораспределительных сетей», — говорится в сообщении.

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Также предприятие уплатило 12,2 миллиона гривен в пользу государства согласно договору эксплуатации Министерства энергетики Украины за эксплуатацию государственных газораспределительных систем и их составляющих. 42,3 млн гривен — ХПК «Нафтогаз Украины» за газ для покрытия производственно-технологических потерь, 2,5 миллиона гривен — ООО «ОГТСУ» за услуги по транспортировке газа.

Часть средств компания продолжает направлять на обеспечение устойчивости критической инфраструктуры.

«Защита интересов потребителей и обеспечение стабильного энергетического фронта в условиях войны — это приоритет государства. А налаженная и бесперебойная поставка газа в дома украинцев, больницы, школы, промышленные предприятия и другие объекты является важным фактором национальной безопасности и социальной стабильности Украины», — отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

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