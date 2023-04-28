Оператор по распределению газа впервые за десятилетие обеспечил 100% расчетов перед государством и бизнесом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Оператор по распределению газа впервые за десятилетие обеспечил 100% расчетов перед государством и бизнесом

Энергетика
30
Оператор по распределению газа впервые за десятилетие обеспечил 100% расчетов перед государством и бизнесом
Оператор по распределению газа впервые за десятилетие обеспечил 100% расчетов перед государством и бизнесом
По итогам первого квартала 2023 года ООО «Газораспределительные сети Украины» уплатило налоги и обязательные платежи в размере 22,4 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
«Компания впервые за десятилетие обеспечила 100% расчетов перед государством и бизнес-партнерами за эксплуатацию государственных газораспределительных сетей», — говорится в сообщении.
Читайте также
Также предприятие уплатило 12,2 миллиона гривен в пользу государства согласно договору эксплуатации Министерства энергетики Украины за эксплуатацию государственных газораспределительных систем и их составляющих. 42,3 млн гривен — ХПК «Нафтогаз Украины» за газ для покрытия производственно-технологических потерь, 2,5 миллиона гривен — ООО «ОГТСУ» за услуги по транспортировке газа.
Место для вашей рекламы
Часть средств компания продолжает направлять на обеспечение устойчивости критической инфраструктуры.
«Защита интересов потребителей и обеспечение стабильного энергетического фронта в условиях войны — это приоритет государства. А налаженная и бесперебойная поставка газа в дома украинцев, больницы, школы, промышленные предприятия и другие объекты является важным фактором национальной безопасности и социальной стабильности Украины», — отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.