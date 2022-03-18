Оператор ГТС Украины оборудует солнечными панелями газораспределительные станции для обеспечения резервного питания — Finance.ua
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Оператор ГТС Украины оборудует солнечными панелями газораспределительные станции для обеспечения резервного питания

Сегодня 20:41Энергетика
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Из-за значительных повреждений электрических сетей в зонах боевых действий Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) срочно устанавливает комплекты из солнечных панелей на газораспределительных станциях (ГРС) для обеспечения их резервного питания.
Первоочередная задача проекта — обеспечить газораспределительные станции дополнительными источниками электроэнергии для того, чтобы они могли бесперебойно выполнять все свои функции и обеспечивать газом население в соответствующих регионах.
Как это будет работать? Днем солнечная панель будет снабжать электроэнергией измерительные комплексы и заряжать аккумулятор. В ночные часы комплекс питается от аккумулятора. Используется оборудование, которое уже имеется на складах у поставщиков в Украине. Монтаж и наладка оборудования осуществляется самостоятельно — силами специалистов Оператор ГТС.
«Мы планировали реализацию этого проекта еще до войны как одну из инициатив для оптимизации потребления энергетических ресурсов. Теперь, когда электросети Украины испытывают постоянные обстрелы врага, это необходимость, чтобы газораспределительные станции имели автономные варианты питания и могли выполнять свои функции», — отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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