Оператор Bitcoin-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885 млн — Finance.ua

Оператор Bitcoin-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885 млн Сегодня 21:29 — Финтех и Карты

Оператор Bitcoin-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885 млн

Крупнейший в Северной Америке оператор криптовалютных банкоматов — Bitcoin Depot — планирует получить публичный статус с капитализацией в $885 млн через слияние со SPAC GSR II Meteora Acquisition Corp.

Согласно сервису Coin ATM Radar, фирма является оператором 6915 устройств по всему миру. В США компания занимает 19,7% рынка, управляя 6714 ATM. У ближайшего конкурента — CoinCloud — 5261 криптомат (15,5%).

Банкоматы Bitcoin Depot позволяют подключаться к кошельку и после верификации обменивать фиат на биткоин, Litecoin или Ethereum. Компания также запустила сервис по приобретению цифровых активов с помощью мобильного приложения.

Bitcoin Depot ввела многоуровневую систему соблюдения нормативных требований, которая предполагает раскрытие дополнительных сведений для осуществления крупных транзакций.

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По словам CEO Брэндона Минца, после выхода на фондовый рынок фирма может рассмотреть варианты поглощения конкурентов.

Напомним, в августе онлайн-брокер Robinhood договорился о снижении на 58% цены приобретения стартапа Ziglu по причине ухудшения рыночных условий.

Ранее Galaxy Digital отказался от выполнения соглашения по покупке BitGo.

Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

Forklog По материалам:

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