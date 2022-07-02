Операции по переоценке внеоборотных активов не облагают НДС — Finance.ua
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Операции по переоценке внеоборотных активов не облагают НДС

Казна и Политика
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Главное управление ГНС в Днепропетровской области сообщает, что по общему правилу, объектом налогообложения НДС являются операции налогоплательщиков по поставке товаров, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, в соответствии со ст. 186 НКУ, в том числе операции по безвозмездной передаче и по передаче права собственности на объекты залога заемщику (кредитору), на товары, передаваемые на условиях товарного кредита, а также по передаче объекта финансового лизинга во владение и пользование лизингополучателю/арендатору.
При этом продажа (реализация) товаров — это любые операции, совершаемые согласно договорам купли-продажи, мены, поставки и другим хозяйственным, гражданско-правовым договорам, предусматривающим передачу прав собственности на такие товары за плату или компенсацию независимо от сроков ее предоставления, а также операции по безвозмездному предоставлению товаров (п.п. 14.1.202 НКУ).
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Таким образом, операции по переоценке (уценки/дооценки) внеоборотных активов не являются объектом обложения НДС, поскольку такие операции не являются операциями по поставке товаров.
По материалам:
Finance.ua
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