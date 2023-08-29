OpenAI выпустил версию ChatGPT для крупного бизнеса — Finance.ua

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OpenAI выпустил версию ChatGPT для крупного бизнеса

Технологии&Авто
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OpenAI выпустил версию ChatGPT для крупного бизнеса
OpenAI выпустил версию ChatGPT для крупного бизнеса
Лидер по разработке и внедрению искусственного интеллекта OpenAI заявил, что выпускает версию ChatGPT, ориентированную на крупный бизнес.
Об этом сообщает Reuters.
Как говорится в заявлении компании, ChatGPT Enterprise предлагает больше безопасности, конфиденциальности и более скоростной доступ к технологии OpenAI. Первыми клиентами включают Block, Carlyle и Estee Lauder Companies.
Агентство напоминает, что когда OpenAI выпустил ChatGPT, ориентированный на потребителя, в ноябре, это положило начало безумному использованию генеративного искусственного интеллекта в повседневных задачах от написания до кодирования и достигло 100 миллионов активных пользователей ежемесячно в январе.
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С запуском ChatGPT Enterprise OpenAI надеется, что работодатели будут чувствовать себя комфортно при использовании ChatGPT на работе.
Корпорация Microsoft уже предлагает компаниям доступ к ChatGPT через свою службу Azure OpenAI, однако, чтобы ее использовать, компании должны быть клиентами Azure, платформы облачных вычислений Microsoft. Абонентам ChatGPT Enterprise не нужно подписываться на Azure.
На вопрос, конкурирует ли ChatGPT Enterprise с Microsoft клиентами, представитель OpenAI сказал, что «клиенты могут выбрать, какая платформа подходит для их бизнеса».

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По материалам:
Економічна Правда
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