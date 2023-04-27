OpenAI анонсирует запуск ChatGPT Business и новые элементы управления конфиденциальностью — Finance.ua

OpenAI анонсирует запуск ChatGPT Business и новые элементы управления конфиденциальностью Сегодня 05:12 — Технологии&Авто

OpenAI анонсирует запуск ChatGPT Business и новые элементы управления конфиденциальностью

OpenAI, создатель чат-бота с искусственным интеллектом, планирует ввести новый уровень подписки, адаптированный к потребностям корпоративных клиентов.

Об этом пишет TechCrunch.

ChatGPT Business станет доступным в ближайшие месяцы.

Компания описывает будущее предложение под названием ChatGPT Business как версию «для профессионалов, которым требуется больший контроль над своими данными, а также для предприятий, стремящихся управлять своими конечными пользователями».

«ChatGPT Business будет следовать политике использования данных нашего API, что означает, что данные конечных пользователей не будут использоваться для обучения наших моделей по умолчанию», — написал OpenAI.

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Компания ранее сообщала, что изучает дополнительные платные возможности ChatGPT, поскольку сервис быстро растет. (Первый уровень подписки, ChatGPT Plus, был запущен в феврале и стоит $20 в месяц.)

Изучая потенциальные новые источники дохода, OpenAI в марте запустил плагины для ChatGPT, которые расширили функциональность бота, предоставив ему доступ к источникам знаний и базам данных, включая интернет.

Кроме ChatGPT Business OpenAI анонсировала новую функцию, позволяющую всем пользователям ChatGPT отключать историю чатов. В OpenAI отметили, что разговоры, которые начались, когда история чата была отключена, не будут использоваться для обучения и улучшения моделей OpenAI и не будут отображаться на боковой панели.

Но они будут храниться в течение 30 дней и будут пересматриваться «при необходимости для отслеживания злоупотреблений». Новые возможности появляются по мере того, как регулирующие органы усиливают контроль над методами работы с данными OpenAI.

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