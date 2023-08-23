Opel создал 2,4-метровый военный электромобиль (фото) — Finance.ua

Opel создал 2,4-метровый военный электромобиль (фото) 23.08.2023, 01:26 — Технологии&Авто

Opel создал 2,4-метровый военный электромобиль (фото)

Электромобиль Opel Rocks получил нестандартную модификацию. Маленький городской автомобиль поступил на службу в вооруженные силы Нидерландов. Об этом рассказал в Linkеdin офицер нидерландской армии.

Для армейских нужд закупили пять Opel Rocks-e. Три из них будут обслуживать Королевские военно-воздушные силы Нидерландов.

Ожидается, что новые Opel Rocks-e будут использоваться для быстрой доставки персонала, небольших грузов или документов по территории базы. Примечательно, что это не первые электрокары в армии Нидерландов — раньше были закуплены кроссоверы Hyundai Nexo с водородными топливными ячейками.

Зрительно военные электромобили Opel Rocks-e отличаются от стандартной модели только окраской цвета хаки. Перечень доработок не раскрывают: по предварительным данным, доработана светотехника авто и установлена ​​аппаратура связи.

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Новый Opel Rocks-e оснащен 8-сильным мотором и батареей на 5,5 кВт∙ч. Он развивает 45 км/ч и может проехать 75 км без подзарядки. В ряде стран Европы для управления столь маломощным транспортным средством не нужны водительские права.

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Фокус По материалам:

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