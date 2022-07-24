Opel снимет с производства Insignia (фото) — Finance.ua
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Opel снимет с производства Insignia (фото)

Фондовый рынок
24
Немецкий автопроизводитель Opel намерен прекратить выпуск модельного семейства Insignia до конца текущего года.
Opel снимет с производства Insignia (фото)
Об этом сообщает MMR со ссылкой на Automobilvoche.
Opel прекратит выпуск модельного семейства Insignia до конца текущего года, и источник называет это «досрочным снятием с производства». Преемник Insignia должен появиться на рынке не раньше 2024 года.
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Остановку выпуска Insignia издание связывает с желанием Opel высвободить производственные мощности на своем заводе в Рюссельсхайме. На этом предприятии компания собирается наращивать сборку современного поколения Astra и DS4.
Также существует вероятность того, что производитель планирует электрифицировать Insignia. Актуальная платформа не позволяет превратить модель в электромобиль, тогда как компания ранее неоднократно заявляла о стремлении полностью электрифицировать свою линейку.
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По материалам:
MMR
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