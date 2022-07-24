Opel снимет с производства Insignia (фото) — Finance.ua

Opel снимет с производства Insignia (фото) Сегодня 06:22 — Фондовый рынок

Немецкий автопроизводитель Opel намерен прекратить выпуск модельного семейства Insignia до конца текущего года.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на Automobilvoche.

Opel прекратит выпуск модельного семейства Insignia до конца текущего года, и источник называет это «досрочным снятием с производства». Преемник Insignia должен появиться на рынке не раньше 2024 года.

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Остановку выпуска Insignia издание связывает с желанием Opel высвободить производственные мощности на своем заводе в Рюссельсхайме. На этом предприятии компания собирается наращивать сборку современного поколения Astra и DS4.

Также существует вероятность того, что производитель планирует электрифицировать Insignia. Актуальная платформа не позволяет превратить модель в электромобиль, тогда как компания ранее неоднократно заявляла о стремлении полностью электрифицировать свою линейку.

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MMR По материалам:

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