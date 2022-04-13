ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть из-за войны россии против Украины — Finance.ua

ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть из-за войны россии против Украины

Сегодня 04:45 — Энергетика

ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть из-за войны россии против Украины, energy.asia

ОПЕК снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году. Организация стран-экспортеров нефти учитывает последствия вторжения россии в Украину и рост инфляции по мере роста цен на нефть.

Об этом сообщает Reuters

В ежемесячном отчете ОПЕК говорится, что мировой спрос возрастет на 3,67 млн баррелей в сутки в 2022 году, что на 480 тыс. баррелей в сутки ниже предыдущего прогноза.

В результате вторжения россии в Украину в феврале цены на нефть взлетели выше 139 долларов за баррель, наивысшего уровня с 2008 года, что усилило инфляционное давление. С тех пор сырая нефть упала, поскольку Соединенные Штаты и другие страны объявили о планах использовать стратегические запасы нефти для увеличения предложения, но цена по-прежнему превышает 100 долларов.

«Хотя прогнозируется, что и россия, и Украина столкнутся с рецессией в 2022 году, другая часть мировой экономики также будет серьезно нарушена. Сильный рост цен на сырьевые товары в сочетании с продолжающимися узкими местами в цепочках поставок и логистическими пробками, связанными с COVID-19 в Китае и других странах, подпитывают глобальную инфляцию», — говорится в отчете ОПЕК.

Несмотря на это, ожидается, что мировое потребление нефти превысит отметку в 100 миллионов баррелей в сутки в третьем квартале, как и прогнозировал ОПЕК. По данным ОПЕК, мир в последний раз использовал более 100 миллионов баррелей нефти в сутки в 2019 году.

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