ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть до 2045 года — Finance.ua

ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть до 2045 года Сегодня 20:00 — Энергетика

ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть до 2045 года

ОПЕК повысила свои прогнозы мирового спроса на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В ежегодном прогнозе организация заявила, что для удовлетворения этого спроса необходимы инвестиции в размере 12,1 трлн долларов, несмотря на энергетический переход.

Об этом сообщает Reuters

Мнение Организации стран-экспортеров нефти контрастирует с мнением других прогнозистов, которые ожидает, что спрос на нефть достигнет плато до 2030 года из-за роста использования возобновляемых источников энергии и электромобилей.

Еще одно десятилетие роста спроса на нефть станет стимулом для ОПЕК, 13 членов которой зависят от доходов от нефти. Группа утверждает, что нефть должна быть частью энергетического перехода.

«Общий объем инвестиций в нефтяной сектор составляет 12,1 трлн долларов до 2045 года», — написал генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в предисловии к отчету.

По его словам, хроническое недофинансирование мировой нефтяной промышленности в последние годы из-за спадов в отрасли, пандемии COVID-19, а также политики, направленной на прекращение финансирования проектов, связанных с ископаемым топливом, «является серьезной причиной для беспокойства».

В отчете ОПЕК подтвердила свое мнение о том, что мировой спрос стабилизируется после 2035 года. Другие прогнозы со стороны компаний и банков видят пик спроса на нефть раньше. Международное энергетическое агентство в четверг впервые в своей истории моделирования заявило, что спрос на все виды ископаемого топлива достиг пика.

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В отчете говорится, что мировой спрос на нефть достигнет 103 млн баррелей в сутки в 2023 году, что на 2,7 млн баррелей в сутки больше, чем в 2022 году.

ОПЕК также повысила прогноз спроса на среднесрочную перспективу до 2027 года, заявив, что к концу периода этот показатель вырастет почти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом.

К 2030 году ОПЕК прогнозирует средний мировой спрос на уровне 108,3 млн баррелей в сутки и повысила свой показатель на 2045 год до 109,8 млн баррелей.

«Ожидается, что нефть останется топливом номер один в мировом первичном энергетическом балансе», — говорится в отчете.

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