Опционы, ETF дивиденды и прочее: эксперты обсудили наиболее интересные инструменты инвестирования на фондовом рынке — Finance.ua

Опционы, ETF дивиденды и прочее: эксперты обсудили наиболее интересные инструменты инвестирования на фондовом рынке Сегодня 21:15 — Фондовый рынок

Опционы, ETF дивиденды и прочее: эксперты обсудили наиболее интересные инструменты инвестирования на фондовом рынке

В субботу, 30 сентября, в Киеве прошла конференция «Лига чемпионов: Быки vs Медведи. Битва двух инвестиционных стратегий», во время которой инвесторы-практики делились своим опытом и давали практические советы для инвесторов, как действовать в условиях растущего рынка и падающего рынка.

В рамках конференции состоялась панельная дискуссия по теме «Какие инструменты инвестирования на фондовом рынке дают наибольшую прибыль?», которую модерировал основатель Gonzo invest и управляющий активами Павел Бойко.

Участниками дискуссии стали инвестиционный советник, автор YouTube-канала «Миллионер за 7 лет», адвокат и партнер юридической компании KFN Мирослав Король, независимый эксперт по фондовому рынку Леонид Белозерский, инвестиционный советник и инвестор на фондовом рынке США и Украины Евгений Тригубченко, финансовый советник, лектор Никита Гуппал.

Finance.ua передает ключевые моменты дискуссии.

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Критика инвестиционных стратегий

Как ни странно, участники дискуссии начали с критики своих инвестиционных стратегий.

Леонид Белозерский обратил внимание, что сейчас много неопределенности, которая может повлиять на фондовый рынок. Он напомнил, что в кризис 2008 года обвал рынка происходил во всех секторах. И если сейчас история повторится, все может быстро закончиться, даже при условии инвестирования в разные сектора. Поэтому иногда нужно с легким сердцем отпустить убытки и выйти наблюдать за ситуацией.

Никита Гуппал подверг критике торговлю опционами. Хотя с этой стратегией можно в день зарабатывать от 10 до 300%, но это очень рисковый инструмент.

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«Это как скальпель. Если он в руках хирурга, он помогает. В руках ребенка скальпель может сильно навредить. У нас финансовая грамотность не на очень высоком уровне. Согласно статистике, менее 3% украинцев вообще инвестирует. И среди этих 3% находятся такие, которые верят, что могут обыграть лучших аналитиков и правителей мира», — отметил Гуппал.

По его словам, хуже всего, когда такие люди зарабатывают, ведь это создает иллюзию осведомленности. Люди начинают вкладывать все больше денег, в том числе кредитных, чего ни при каких условиях делать нельзя. В конце концов, человек теряет все, оставаясь в долгах.

Максим Гуппал подчеркнул, что в опционах пересидеть нельзя, как с акциями, ведь опцион имеет экспирацию — время выполнения контракта. Кроме того, опционный контракт контролирует сразу 100 акций. Кстати, подробнее об опционах мы писали в этой статье

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Вторая же ошибка, которую совершают инвесторы — пытаются отыграть потерянное. Это ведь еще больше загоняет человека в долги.

«Чтобы торговать опционами, надо много учиться», — подчеркнул Гуппал.

По словам Евгения Тригубченко, в последнее время пошла мода покупать ETF дивидендных компаний. Но остающийся без внимания нюанс — налоги.

«Пришли дивиденды, нас облагали налогом — мы заплатили с самого начала 15% в США. Далее мы идем в нашу налоговую, а там нам говорят: „У вас есть бумажка с мокрой печатью от IRS (Служба внутренних доходов США. — Ред.), чтобы у вас не было двойного налогообложения? Нет? Так платите еще раз“. А здесь нужно заплатить 9% + 1,5% - это до тех 15%, которые уже уплатили в Штатах. Вот и считайте, сколько дивидендов у вас будет», — объяснил эксперт.

Инвестируйте системно

Системность является важнейшим препятствием, которое не позволяет максимально раскрыть свой инвестиционный потенциал, утверждает Мирослав Король. Он привел примеры того, как с этим борется:

«Публичность „Миллионера за 7 лет“ и публичное обещание, что мы будем каждую неделю выходить с новым выпуском, помогает всегда быть в определенном русле и не уходить в сторону. Также мы сделали портфель, который назвали „обезьяньим портфелем“. Каждый месяц я бросаю дротики в котировочную доску, куда дротик попадает, то я и покупаю. Очень эффективный портфель [смеется], я покупаю полные ноунеймы, но все они неплохо работают — это действительно один из самых эффективных портфелей. Но не советую так поступать».

Павел Бойко добавил, что системность сделает инвестора более прибыльным, ведь автоматическое следование формирует привычку покупать активы при любых обстоятельствах. По его словам, людям обычно тяжело покупать за бесценок, когда все летит в бездну, но легко, когда рынок растет. Надо делать наоборот, делать не так, как подсказывают инстинкты.

Закрывайте минусы

По словам Никиты Гуппала, в первую очередь нужно анализировать рынок и с учетом этого корректировать свою стратегию. Если это локальная просадка, то можно ее и переждать, если все летит в пропасть, то нужно выходить из актива.

Когда инструмент начинает давать минус, его нужно как можно скорее закрыть — это самое лучшее решение, которое можно принять.

«Чаще всего делают наоборот: закрывают то, что немного выросло на 3−5%, и долго держат идущие позиции -30%, -40%, -50%. Когда мы не закрыли эту позицию на -10%, то нам физически тяжело закрыть ее при -20%, нас просто ломает. Говорю это по своему опыту и опыту наших клиентов», — рассказал эксперт.

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Павел Бойко добавил, что один из самых важных моментов на фондовом рынке — «не помнить» по какой цене вы покупали.

«Каждый раз оценивайте актив, купили бы вы его сегодня. Мне не важно заработал я 200% или что-то потерял. Будет интересно сегодня, тогда я этот инструмент держу. Человек очень легко относится к незаработанным доходам, и очень плохо — к потерям, хотя математически нет никакой разницы», — отметил он.

Леонид Белозерский отметил, что сидящие в минусовой позиции люди пытаются отыскать в новостях какую-то информацию, согласно которой этот минусовый актив сейчас точно «отстрелит». По словам Никиты Гуппала, он «отстреливает», но обычно не туда, например, в колено.

Инвестиции в Украине

После начала полномасштабной войны Мирослав Король очень осторожно относится к гривневым инструментам и в целом к ​​реальному сектору.

«Мы в свое время совершили ошибку: когда все росло, мы 50% портфеля размещали в частности в украинских активах и активах реального сектора. Все это полный неликвид. Ликвидность — это основной показатель, который мы предпочитаем. На сегодняшний день скорость обращения актива в наличные дают либо фондовые инструменты, либо криптовалюта», — рассказал инвестор.

Он уточнил, что фондовые инструменты как украинские, так и зарубежные.

«Был опыт покупки через украинского брокера украинские ценные бумаги. Есть проблема и с украинским брокером, и с украинскими ценными бумагами, которые у этого брокера остались. Более того, бумаги, которые были, их еще и национализировали — это об Укрнафте. Да и вопрос Kernel очень интересен. Поэтому, к сожалению, в украинский сегмент, за исключением евробондов, я больше не инвестирую», — отметил Мирослав Король.

Леонид Белозерский убежден, что мы дойдем до момента, когда крупные компании будут кредитоваться с помощью долговых ценных бумаг. Но для этого нужно воспитывать инвестиционную культуру.

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