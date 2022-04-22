ООН выделила Украине $50 млн для пострадавших от войны — Finance.ua

ООН выделила Украине $50 млн для пострадавших от войны
Сегодня 11:30 — Казна и Политика ООН выделила Украине $50 млн для пострадавших от войны
Организация объединенных наций выделила Украине дополнительные 50 млн долларов для оказания помощи пострадавшим от войны.
Об этом в четверг, 21 апреля, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
«Координатор гуманитарной помощи Оснат Лубрани выделила дополнительные 50 млн долларов», — говорится в сообщении.
Средства выделены из Украинского гуманитарного фонда.
Деньги будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших из-за развязанной россией войны в Украине.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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