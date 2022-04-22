ООН выделила Украине $50 млн для пострадавших от войны — Finance.ua
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ООН выделила Украине $50 млн для пострадавших от войны

Сегодня 11:30Казна и Политика
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ООН выделила Украине $50 млн для пострадавших от войныООН выделила Украине $50 млн для пострадавших от войны
Организация объединенных наций выделила Украине дополнительные 50 млн долларов для оказания помощи пострадавшим от войны.
Об этом в четверг, 21 апреля, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.
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«Координатор гуманитарной помощи Оснат Лубрани выделила дополнительные 50 млн долларов», — говорится в сообщении.
Средства выделены из Украинского гуманитарного фонда.
Деньги будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших из-за развязанной россией войны в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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