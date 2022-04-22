ООН выделила Украине $50 млн для пострадавших от войны — Finance.ua

ООН выделила Украине $50 млн для пострадавших от войны

Сегодня 11:30 — Казна и Политика

ООН выделила Украине $50 млн для пострадавших от войны

Организация объединенных наций выделила Украине дополнительные 50 млн долларов для оказания помощи пострадавшим от войны.

Об этом в четверг, 21 апреля, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Читайте также Украина получит 88,5 млн евро от Всемирного банка

«Координатор гуманитарной помощи Оснат Лубрани выделила дополнительные 50 млн долларов», — говорится в сообщении.

Средства выделены из Украинского гуманитарного фонда.

Деньги будут направлены на поддержку украинцев, пострадавших из-за развязанной россией войны в Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.