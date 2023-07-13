ООН просит путина продлить черноморское зерновое соглашение в обмен на доступ к SWIFT — Reuters Сегодня 17:40 — Аграрный рынок

ООН просит путина продлить черноморское зерновое соглашение в обмен на доступ к SWIFT — Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту россии путину продлить зерновое соглашение в обмен на подключение дочерней компании российского «россельхозбанка» к международной платежной системе SWIFT.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

россия угрожала расторгнуть зерновое соглашение, срок действия которого истекает 17 июля, поскольку несколько требований по отправке собственного зерна и удобрений за границу не были выполнены. Последние два судна, следующие по Черноморскому соглашению, сейчас досрочно загружаются в Одессе.

Чего хочет россия

Ключевым требованием москвы является восстановление подключения российского «россельхозбанка» к международной платежной сети SWIFT. Его отрезал Европейский Союз в июне 2022 года из-за вторжения россии в Украину. В мае представитель ЕС заявил, что пока не рассматривается возможность возвращения российских банков в SWIFT.

Однако ЕС рассматривает возможность подключения дочерней компании «россельхозбанка», чтобы позволить осуществлять транзакции с зерном и удобрениями.

Гутерриш предложил путину разрешить продлить черноморское зерновое соглашение на нескольких месяцев, давая ЕС время подключить дочернюю компанию «россельхозбанк» к SWIFT.

В 11 июля Гутерриш направил письмо путину, предлагая пути дальнейшего содействия российскому экспорту продовольствия и удобрений и обеспечению продления черноморских поставок украинского зерна, заявили в среду в ООН.

«Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые транзакции через российский сельскохозяйственный банк, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны российской федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море», — сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик.

Он не предоставил никаких подробностей о предложении, но добавил, что Гутерриш сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения с россией.

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