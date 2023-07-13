ООН просит путина продлить черноморское зерновое соглашение в обмен на доступ к SWIFT — Reuters — Finance.ua
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ООН просит путина продлить черноморское зерновое соглашение в обмен на доступ к SWIFT — Reuters

Аграрный рынок
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ООН просит путина продлить черноморское зерновое соглашение в обмен на доступ к SWIFT — Reuters
ООН просит путина продлить черноморское зерновое соглашение в обмен на доступ к SWIFT — Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту россии путину продлить зерновое соглашение в обмен на подключение дочерней компании российского «россельхозбанка» к международной платежной системе SWIFT.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
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россия угрожала расторгнуть зерновое соглашение, срок действия которого истекает 17 июля, поскольку несколько требований по отправке собственного зерна и удобрений за границу не были выполнены. Последние два судна, следующие по Черноморскому соглашению, сейчас досрочно загружаются в Одессе.

Чего хочет россия

Ключевым требованием москвы является восстановление подключения российского «россельхозбанка» к международной платежной сети SWIFT. Его отрезал Европейский Союз в июне 2022 года из-за вторжения россии в Украину. В мае представитель ЕС заявил, что пока не рассматривается возможность возвращения российских банков в SWIFT.
Однако ЕС рассматривает возможность подключения дочерней компании «россельхозбанка», чтобы позволить осуществлять транзакции с зерном и удобрениями.
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Гутерриш предложил путину разрешить продлить черноморское зерновое соглашение на нескольких месяцев, давая ЕС время подключить дочернюю компанию «россельхозбанк» к SWIFT.
В 11 июля Гутерриш направил письмо путину, предлагая пути дальнейшего содействия российскому экспорту продовольствия и удобрений и обеспечению продления черноморских поставок украинского зерна, заявили в среду в ООН.
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«Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые транзакции через российский сельскохозяйственный банк, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны российской федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море», — сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик.
Он не предоставил никаких подробностей о предложении, но добавил, что Гутерриш сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами по этому вопросу и готов продолжить обсуждение своего предложения с россией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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