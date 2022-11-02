ООН подтвердила проход судов по «зерновому коридору» 3 ноября — Мининфраструктуры Сегодня 11:45 — Казна и Политика

ООН подтвердила, что «зерновая инициатива» будет продолжена 3 ноября, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Twitter.

«В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение 8 судов с аграрной продукцией через „зерновой коридор“. Получили подтверждение от ООН», — говорится в сообщении.

Министр добавил, что в Босфоре 2 ноября пройдут проверки судов.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что Украина, Турция и Организация Объединенных Наций решили приостановить действие «зернового коридора» в рамках Черноморской зерновой инициативы на среду, 2 ноября.

Позже министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что Анкара продолжит выполнять Черноморскую зерновую инициативу так же, как и делала это до объявления россией о приостановке участия в ней.

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Економічна Правда По материалам:

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