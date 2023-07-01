OnePlus Nord 3 получит флагманскую камеру Sony IMX890 — Finance.ua

OnePlus Nord 3 получит флагманскую камеру Sony IMX890 01.07.2023, 01:14 — Фондовый рынок

OnePlus Nord 3 получит флагманскую камеру Sony IMX890

Советник Ишан Агарвал опубликовал промо-материал OnePlus Nord 3, в котором сообщается, что у него будет 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890 для основной камеры с OIS. Для тех, кто не знает, это датчик камеры флагманского уровня, который уже использовал бренд в таких устройствах, как OnePlus 11 и OnePlus 11R. Промоматериал также показывает, что в устройстве будет до 16 ГБ оперативной памяти, а также будет поддерживать функцию RAM-Vita (виртуальная оперативная память).

Добавление этого датчика, несомненно, расширит возможности камеры устройства. Однако важно признать, что общая производительность камеры во многом зависит от возможностей обработки сигнала изображения системы на чипе (SoC). В то время как смартфоны 11 и 11R оснащены чипсетами Snapdragon 8 Gen 2 и 8 Plus Gen 1 соответственно, Nord 3 будет демонстрировать чипсет Dimensity 9000, разработанный MediaTek. Будет интересно наблюдать, насколько эффективно этот чип может использовать потенциал детектора Sony IMX890, учитывая различные задействованные аппаратные и программные компоненты.

Характеристики OnePlus Nord 3 (по слухам)

Согласно слухам, OnePlus Nord 3 будет оснащен значительным 6,74-дюймовым дисплеем. Говорят, что разрешение десплея 1,5K и плавная частота его обновления 120 Гц. Также можем ожидать мощный процессор Dimensity 9000 в сочетании с до 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

Переходя к батарее, по слухам, Nord 3 обладает щедрым аккумулятором на 5000 мАч, который поддерживает возможности быстрой зарядки на впечатляющие 80 Вт. Что касается настройки камеры, утечки предполагают тройную систему задней камеры, которая, вероятно, будет состоять из основного датчика на 50 МП, ультраширокоугольного объектива на 8 МП и блока макросъемки на 2 МП. Любители селфи могут рассчитывать на 16-мегапиксельную переднюю камеру.

Другие особенности устройства могут включать двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, охлаждающую камеру VC размером 4129,8 мм (кв.), ползунок уведомлений, функцию NFC, линейный двигатель X-Axis и ИК-бластер. Наконец, ожидается, что встроенным ПО будет OxygenOS 13.1 на базе Android 13.

Portaltele По материалам:

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