OLX Group сокращает 800 рабочих мест — Finance.ua
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OLX Group сокращает 800 рабочих мест

Фондовый рынок
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OLX Group сокращает 800 рабочих мест
OLX Group сокращает 800 рабочих мест
OLX Group, онлайн платформа и бизнес-подразделение Prosus, сокращает около 800 сотрудников по всему миру.
Как сообщает TechCrunch, на такой шаг компания пошла после неудачных попыток продать, а в итоге и вынужденного закрытия автомобильного подразделения OLX Autos.

Причины сокращения

Компания, работающая в более чем 30 странах мира, недавно начала информировать попавших под сокращение сотрудников. Важно, что увольнения не ограничиваются определенным рынком или подразделением, а могут затронуть любого.
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Представитель OLX подтвердил TechCrunch сокращение рабочих мест и сказал, что это было результатом закрытия OLX Autos, о котором было объявлено еще в марте 2023 года.
«В начале этого года мы приняли стратегическое решение выйти из бизнеса OLX Autos и с тех пор мы ищем потенциальных покупателей или инвесторов. В результате этого процесса стало ясно, что продажи в отдельных странах являются лучшим вариантом, учитывая значительную ценность, существующую на местных рынках. Это включает в себя Чили, финансовый бизнес в Латинской Америке, а также платформы объявлений OLX и транзакционный бизнес Autos в Индии, Индонезии и Турции», — заявили в OLX.
В Аргентине, Мексике и Колумбии OLX Group приняла решение прекратить деятельность и немедленно начать ликвидацию этих предприятий. OLX Autos еще некоторое время продолжит продавать автомобили на этих рынках, однако в целом компания не будет принимать новые транзакции.
Редакция Ain.ua также получила комментарий от глобального OLX Group, подтверждающего слова TechCrunch.
В «OLX Украина» ситуацию не комментируют.

Планы компании

В своем годовом отчете за год, завершившемся 31 марта 2022 года, компания Prosus, владеющая OLX Group, отметила, что в ее рекламном бизнесе — преимущественно речь идет именно об OLX — работают 11 375 сотрудников по всему миру.
Однако еще в январе 2023 года OLX объявила о планах сократить свой глобальный штат на 15% (или около 1500 рабочих мест). Входят ли существующие сокращения 800 сотрудников в первоначальные планы компании — точно не известно. Однако, скорее всего, эти сокращения будут все же «дополнительными», к 1500, о которых было объявлено в январе.

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По материалам:
Ain.Ua
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