Оливковое масло рекордно подорожало — Finance.ua

Оливковое масло рекордно подорожало Сегодня 20:44 — Личные финансы

Оливковое масло рекордно подорожало

Оливковое масло подорожало до рекордного уровня из-за длительной засухи в Испании, которая является одним из крупнейших производителей и экспортеров этого продукта. По данным Международного валютного фонда, мировые цены на продукт достигли 5989,8 доллара за тонну — максимального показателя за 26 лет — и могут удержаться на высоком уровне еще некоторое время. Об этом сообщает Украгроконсалт , пишет agronews.ua.

Из-за чрезвычайно плохих погодных условий урожай оливок в Испании с октября 2022 года по февраль 2023-го оказался на 50% меньше обычного, объяснил CNBC аналитик Mintec Кайл Холланд.

«Испания произвела около 630 тысяч тонн оливкового масла по сравнению с обычным показателем 1,4−1,5 миллиона тонн», — уточнил он.

По данным испанского Министерства экологического перехода, в марте в стране была сухая погода: зафиксировано всего 36% среднемесячного количества осадков. В общей сложности в Испании уже 36 месяцев подряд выпадает меньше осадков, чем обычно.

Похоже, что засуха в Европе в целом, особенно в Испании, вызвала глобальный дефицит оливкового масла, спрос на который в последние годы достаточно высок, отмечает президент Австралийской ассоциации оливкового масла Дэвид Вальморбида.

По его словам, цены на этот продукт растут с 2020 года, потому что потребители чаще питались и готовили дома во время и после пандемии COVID-19. Еще больше повысил популярность оливкового масла дефицит подсолнечного из-за войны в Украине.

Но сейчас пошла обратная тенденция — спрос на оливковое масло начинает сокращаться. Потребители используют его более экономно (в меньших количествах) и переходят на другие масла или разные смеси масел.

Однако базовый спрос на оливковое масло как на полезный и натуральный продукт сохранится практически при любой цене, уверен эксперт. И если количество осадков не увеличится, рекордные цены на уровне пяти евро за килограмм или даже выше сохранятся как минимум до урожая 2023/24 МГ, прогнозирует он.

agronews По материалам:

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