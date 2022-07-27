Около 77% поляков помогали украинским беженцам — опрос Сегодня 21:34

Около 77% поляков приняли участие в разных формах поддержки украинцев — от финансовых и материальных переводов, волонтерской деятельности до предоставления людям своих домов и квартир.

С начала войны поляки выделили на помощь украинским беженцам до 10 миллиардов злотых (более 2 млрд долларов).

Такую оценку Польского экономического института приводит Rzeczpospolita , пишет korrespondent.net.

Отмечается, что жители Польши с первых дней войны были привлечены к помощи беженцам из Украины. Масштабы этого участия и его материальную ценность трудно оценить из-за преимущественно незарегистрированного характера. Однако Польский экономический институт спросил поляков в специальном опросе.

Результаты исследования показали, что 77% поляков приняли участие в различных формах поддержки украинцев — от финансовых и материальных переводов, волонтерской деятельности до предоставления людям своих домов и квартир.

Что касается общей стоимости этой помощи, то она стала вдвое-втрое больше, чем расходы поляков на благотворительность за весь 2021 год. По оценкам института, она составляла не менее 5,5 млрд злотых, однако наиболее вероятная фактическая стоимость помощи находится между 9-10 млрд злотых.

Эта оценка учитывает стоимость средств, переданных беженцам непосредственно или путем участия в общественном сборе, а также стоимость вещей и товаров, приобретенных для беженцев, стоимость предлагаемых им жилья и питания, а также стоимость других форм поддержки.

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Чаще всего указанный диапазон стоимости выделенной помощи (36%) составляет 100-500 злотых.

Почти половина респондентов (44%) не привлекала никаких средств или использовала их мало — до 100 злотых, тогда как меньшая группа (20%) выделила значительные средства, превышающие 500 злотых, из которых 8% — более 1000 злотых.

Сильное желание помочь было связано с такими факторами, как опыт благотворительной деятельности, прямые контакты с иностранцами (особенно украинцами) до войны, регулярное освещение в СМИ продолжающихся военных действий и судьбы беженцев.

Кстати, ориентировочная стоимость общих годовых расходов государственных органов на помощь беженцам составила 15,9 млрд злотых (3,4 млрд долларов).

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