Около 5 млн украинцев обратились в «єПідтримку» за 6500 грн — Finance.ua
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Около 5 млн украинцев обратились в «єПідтримку» за 6500 грн

Сегодня 16:19Личные финансы
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Около 5 млн украинцев обратились в «єПідтримку» за 6500 грнОколо 5 млн украинцев обратились в «єПідтримку» за 6500 грн
Приблизительно 5 млн украинцев обратились за помощью «єПідтримка», которая составляет 6500 грн.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Он отметил, что программа успешно реализована. Большинство людей, которые могут получить выплаты, либо уже получили средства на карту, либо получат в ближайшее время.
Относительно пенсий проиндексированные выплаты за март выплачены всем пенсионерам. Также часть выплачена авансом для жителей прифронтовых регионов.
Шмыгаль также сообщил, что на упрощенную систему налогообложения в 2% от оборота уже перешли более 150 тысяч компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Mind
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