Около 5 млн украинцев обратились в «єПідтримку» за 6500 грн — Finance.ua

Около 5 млн украинцев обратились в «єПідтримку» за 6500 грн

Сегодня 16:19 — Личные финансы

Около 5 млн украинцев обратились в «єПідтримку» за 6500 грн

Приблизительно 5 млн украинцев обратились за помощью «єПідтримка», которая составляет 6500 грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте также Материальная помощь переселенцам-пенсионерам: что важно знать

Он отметил, что программа успешно реализована. Большинство людей, которые могут получить выплаты, либо уже получили средства на карту, либо получат в ближайшее время.

Относительно пенсий проиндексированные выплаты за март выплачены всем пенсионерам. Также часть выплачена авансом для жителей прифронтовых регионов.

Шмыгаль также сообщил, что на упрощенную систему налогообложения в 2% от оборота уже перешли более 150 тысяч компаний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.