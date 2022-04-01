Около 150 тысяч компаний подали заявку на уменьшение налогообложения: кто может воспользоваться — Finance.ua
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Около 150 тысяч компаний подали заявку на уменьшение налогообложения: кто может воспользоваться

Вчера 11:33Казна и Политика
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148 466 компаний подали заявку на переход на уменьшенную налоговую ставку с апреля текущего года. Среди них 29 585 юридических лиц и 118 914 ФЛП.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на уведомление Государственной налоговой службы.
Среди компаний, избравших единый налог третьей группы со ставкой 2% дохода — ЭПИЦЕНТР К, JYSK, Louis Vuitton, АНТОШКА, НОВАЯ ЛИНИЯ, ГУД.НЕТ, МетинвестДиджитал, «Амадеус Украина», ГАЛНЕФТОХИМ и т.д.
Кто может воспользоваться льготами?
Компании на общей системе налогообложения и ФЛП 3 группы
Воспользоваться этой возможностью бизнесы могли при двух условиях:
  • если их оборот за прошлый год был менее 10 млрд гривен;
  • предприятие не должно заниматься запрещенной деятельностью на упрощенной системе налогообложения. К такой относятся игорный бизнес, финансовые учреждения, обмен валют, добыча полезных ископаемых и т.д.
Кроме того, с плательщиков НДС снимается обязанность начислять налоговый кредит, регистрировать налоговые накладные и уплачивать НДС.
ФЛПы 1-2 групп
С ФЛПов снимается обязательство уплачивать единый налог за мобилизованных работников. Это, как и уплата ЕСВ/ЕП за себя, становится добровольным и остается на усмотрение бизнеса.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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