Около 150 тысяч компаний подали заявку на уменьшение налогообложения: кто может воспользоваться — Finance.ua

148 466 компаний подали заявку на переход на уменьшенную налоговую ставку с апреля текущего года. Среди них 29 585 юридических лиц и 118 914 ФЛП.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на уведомление Государственной налоговой службы.
Среди компаний, избравших единый налог третьей группы со ставкой 2% дохода — ЭПИЦЕНТР К, JYSK, Louis Vuitton, АНТОШКА, НОВАЯ ЛИНИЯ, ГУД.НЕТ, МетинвестДиджитал, «Амадеус Украина», ГАЛНЕФТОХИМ и т.д.
Кто может воспользоваться льготами?
Компании на общей системе налогообложения и ФЛП 3 группы
Воспользоваться этой возможностью бизнесы могли при двух условиях:
если их оборот за прошлый год был менее 10 млрд гривен;
предприятие не должно заниматься запрещенной деятельностью на упрощенной системе налогообложения. К такой относятся игорный бизнес, финансовые учреждения, обмен валют, добыча полезных ископаемых и т.д.
Кроме того, с плательщиков НДС снимается обязанность начислять налоговый кредит, регистрировать налоговые накладные и уплачивать НДС.
ФЛПы 1-2 групп
С ФЛПов снимается обязательство уплачивать единый налог за мобилизованных работников. Это, как и уплата ЕСВ/ЕП за себя, становится добровольным и остается на усмотрение бизнеса.