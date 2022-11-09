Около 15 млн тонн: в Минагрополитики оценили потери экспорта из-за войны — Finance.ua
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Около 15 млн тонн: в Минагрополитики оценили потери экспорта из-за войны

Казна и Политика
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Украина с начала полномасштабного вторжения россии экспортировала около 26 млн тонн агропродукции. В нормальных условиях потенциал составлял 40 млн тонн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого в эфире телемарафона.
По его словам, Украина экспортировала зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Из них пшеницы — более 5,5 млн тонн, кукурузы — более 10 млн тонн, рапса — 2,4 млн тонн, по 2 млн тонн — масла и семян подсолнечника.
«Меньше всего экспорта состоялось в первые месяцы войны, затем постепенно экспорт наращивался. Но за этот период был потерян потенциал примерно в 15 млн тонн. То есть за этот период в мирное время мы могли бы экспортировать около 40 млн тонн в целом», — сказал Высоцкий.
Проблема хранения зерна решается, в том числе благодаря гуманитарной помощи от ФАО и других международных партнеров. Благодаря этой помощи были закуплены мешки для временного хранения зерна на 6 млн тонн.
«Сейчас эти рукава активно раздаются, 30% аграриев уже получили средства. Ситуация с хранением зерна не критична, дефицита емкостей для хранения урожая не предполагается», — сообщил Высоцкий.
Напомним, Украина в октябре 2022 года сократила экспорт за границу. Падение повлекло за собой снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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