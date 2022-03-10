"Оператор ГТС Украины сообщает о попытках российских военных и вооруженных группировок ЛНР попасть на территорию компрессорных станций Новопсков Луганской области, Купянск Харьковской области, а также осуществить вмешательство в работу объектов ГТС.
Компания отмечает, что вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе и может привести к технологической катастрофе в регионе", — отмечают в компании.
ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки «немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС».
Отмечается, что о сложившейся чрезвычайной ситуации и угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО «Газпром».