Оккупанты стали рассылать фейки с компьютерными вирусами от имени СБУ — Finance.ua

Оккупанты стали рассылать фейки с компьютерными вирусами от имени СБУ
Как сообщили в СБУ, враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, неудачны, каждый из нас должен внимательно относиться к информационной безопасности.
На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ.
Используют для переписки популярные месседжеры.
В сообщениях просят скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа.
Основные цели врага — в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.
В СБУ призвали украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Никаких подобных рассылок СБУ не проводит.
Что делать, когда пришло такое сообщение:
- не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц
- сразу удаляйте такую переписку
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