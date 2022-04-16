Оккупанты стали рассылать фейки с компьютерными вирусами от имени СБУ — Finance.ua

Оккупанты стали рассылать фейки с компьютерными вирусами от имени СБУ

Сегодня 17:05 — Криминал

Как сообщили в СБУ, враг не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. И хотя они, как правило, неудачны, каждый из нас должен внимательно относиться к информационной безопасности.

На этот раз оккупанты рассылают компьютерные вирусы якобы от имени СБУ.

Используют для переписки популярные месседжеры.

В сообщениях просят скачать файл с якобы инструкцией действий на период военного времени. Хотя на самом деле это вирусная программа.

Основные цели врага — в первую очередь госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.

В СБУ призвали украинцев внимательно относиться к любым сообщениям такого рода. Никаких подобных рассылок СБУ не проводит.

Что делать, когда пришло такое сообщение:

не открывайте и не загружайте файлы от неизвестных лиц

сразу удаляйте такую переписку

соблюдайте правила безопасного поведения в интернете.

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