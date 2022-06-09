Оккупанты пользуются гривнами: жители Юга отказываются принимать рубли — Finance.ua
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Оккупанты пользуются гривнами: жители Юга отказываются принимать рубли

Сегодня 21:31Валюта
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Жители оккупированных территорий Юга сопротивляются переходу региона в рублевую зону. Оккупанты вынуждены пользоваться гривнами, потому что местные не принимают российскую валюту.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
Оккупационные войска рф так и не наладили работу администраций. У них проблемы в финансовом секторе.
Большинство товаров жители продают исключительно за гривны, а рубли как валюту они не воспринимают. Предприниматели массово отказываются работать по российским законам, даже несмотря на угрозы.
Оккупационная администрация приглашает в город предпринимателей из оккупированного Крыма. Однако прибывающие предприниматели побаиваются полноценно приступать к работе. Их работа нестабильна из-за контрнаступления ВСУ.
Россияне пытались ввести рубль в Херсонской области до 1 мая, но им не удалось. Оккупанты попытались заставить работников Херсонской дирекции железнодорожных перевозок сотрудничать с ними, но большинство отказалось. Аналогичная ситуация произошла в Запорожской области с мелитопольскими железными рудниками. Россияне пытаются перевезти на временно оккупированные территории работников из рф.
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По материалам: Bykvu
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