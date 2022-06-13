Оккупанты похитили с территории железорудного комбината в Запорожской области вагоны с рудой — Finance.ua

российские оккупанты с территории ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» в Запорожской области угнали 54 грузовых вагона с алгомерационной рудой, общим весом 3240 тонн.
Об этом в Facebook сообщают Силы обороны Запорожского края.
"Оккупанты на захваченных территориях продолжают грабить местное население и незаконно конфисковывать имущество предприятий.
В поселке Малая Белозерка Васильевского района с территории железорудного комбината дикари из россии угнали 54 грузовых вагона с алгомерационной рудой, общим весом 3240 тонн, также рашисты завладели грузовым автомобилем «Камаз».
В Пологах российские преступники отобрали у местного жителя его автомобиль «Opel Combo». В пгт Михайловка оккупанты, угрожая применением физического насилия, незаконно завладели автомобилем «Lexus LX 450D», принадлежащим одной из агрофирм", — говорится в сообщении.