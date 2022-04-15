Оккупанты похитили из помещения «Укрпочты» в Мелитополе почти 3 млн грн — Finance.ua

Ранее об ограблении отделения «Укрпочты» рассказал ее гендиректор Игорь Смилянский.
По данным следствия, 5 апреля 2022 г. военнослужащие вооруженных сил российской федерации в оккупированном Мелитополе похитили из отделения АО «Укрпочта» почти 3 млн грн. Деньги предназначались для выдачи пенсий, соцвыплат и заработной платы.
Теперь же при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).