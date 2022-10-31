Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу — «Энергоатом» Сегодня 13:19 — Энергетика

Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу — «Энергоатом»

В «Энергоатоме» заявляют, что последствия преступной деятельности российских оккупантов на Запорожской АЭС приводят и к экологической катастрофе: они уничтожают важную экологическую составляющую работы станции.

Об этом говорится в заявлении «Энергоатома».

В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, из-за чего температура воды упала до около +13 градусов.

"Это привело к массовому мору рыбы в пруду. В настоящее время он зарыблен двумя видами рыб — тепловодной телапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охлаждающих трубок конденсатора турбины.

В условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Так что если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы", — отмечает украинская компания.

Економічна Правда По материалам:

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