Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу — «Энергоатом» — Finance.ua
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Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу — «Энергоатом»

Энергетика
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Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу — «Энергоатом»
Оккупанты на ЗАЭС спровоцировали экологическую катастрофу — «Энергоатом»
В «Энергоатоме» заявляют, что последствия преступной деятельности российских оккупантов на Запорожской АЭС приводят и к экологической катастрофе: они уничтожают важную экологическую составляющую работы станции.
Об этом говорится в заявлении «Энергоатома».
В результате остановки энергоблоков станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, из-за чего температура воды упала до около +13 градусов.
"Это привело к массовому мору рыбы в пруду. В настоящее время он зарыблен двумя видами рыб — тепловодной телапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охлаждающих трубок конденсатора турбины.
В условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже +18 градусов, рыба размножалась. Так что если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн дохлой рыбы", — отмечает украинская компания.
По материалам:
Економічна Правда
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