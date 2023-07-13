Оккупанты готовятся перевести 4-й энергоблок ЗАЭС из холодного в горячий режим — МАГАТЭ Сегодня 11:43 — Энергетика

Оккупированная Запорожская АЭС готовится к переводу блока № 4 из режима «холодный останов» в режим «горячий останов».

Об этом сообщает Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ).

По версии окупантов, это делается для вывода блока № 5, который находится в «горячем останове», в состояние «холодного останова» для проведения профилактических работ.

В МАГАТЭ объясняют, что пар, производимый одним блоком во время «горячего останова», используют для различных целей ядерной безопасности, включая переработку жидких радиоактивных отходов, собранных в резервуарах для хранения.

«Остальные блоки остаются в режиме «холодного останова», — говорится в обнародованном сообщении МАГАТЭ.

«Однако эксперты МАГАТЭ настоятельно рекомендуют ЗАЭС изучить все возможные варианты установки внешнего котла для выработки необходимого пара, что позволило бы перевести все энергоблоки в состояние «холодного останова», поскольку Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение об ограничении работы всех шести блоков в состоянии «холодного останова», — отмечается в сообщении.

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Економічна Правда По материалам:

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