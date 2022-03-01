ОККО сняла ограничения на продажу дизтоплива — Finance.ua
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ОККО сняла ограничения на продажу дизтоплива

Сегодня 10:02Личные финансы
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БензинБензин
Сеть автозаправочных станций ОККО ослабила ограничения на продажу автомобильного топлива, введенные несколько дней назад.
Об этом сообщается на странице ОККО в Facebook.
«С сегодняшнего дня все наши работающие АЗК, по всей Украине, готовы снова заправлять дизельным топливом без ограничений в объеме. То есть опция «до полного» — снова доступна.
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Киев и область, увеличен возможный объем заправки «92» и «95» бензинами до 50 литров на один частный автомобиль", — говорится в сообщении.
Отмечается, что рассчитаться можно как наличными, так и банковскими картами, при отсутствии технических неисправностей системы.
Какие АЗК работают — можно узнать по телефону 0 800 501 101 и по ссылке.
По материалам: Finance.UA
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