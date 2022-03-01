ОККО сняла ограничения на продажу дизтоплива — Finance.ua

ОККО сняла ограничения на продажу дизтоплива

Сегодня 10:02 — Личные финансы

Бензин

Сеть автозаправочных станций ОККО ослабила ограничения на продажу автомобильного топлива, введенные несколько дней назад.

Об этом сообщается на странице ОККО в Facebook.

«С сегодняшнего дня все наши работающие АЗК, по всей Украине, готовы снова заправлять дизельным топливом без ограничений в объеме. То есть опция «до полного» — снова доступна.

Киев и область, увеличен возможный объем заправки «92» и «95» бензинами до 50 литров на один частный автомобиль", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рассчитаться можно как наличными, так и банковскими картами, при отсутствии технических неисправностей системы.

Какие АЗК работают — можно узнать по телефону 0 800 501 101 и по ссылке

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