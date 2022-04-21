ОГТСУ готов импортировать газ из ЕС в украинские ПХГ в двойном объеме — Finance.ua

ОГТСУ готов импортировать газ из ЕС в украинские ПХГ в двойном объеме

Сегодня 12:21 — Энергетика

ООО «Оператор газотранспортной системы» готово транспортировать из Европы в Украину 54 млн куб. м природного газа в сутки, что почти вдвое превышает прошлогодние показатели, сообщил генеральный директор компании Сергей Макогон.

«Вся наша инфраструктура готова. Мы создали возможность импортировать в Украину 54 млн куб. м газа в сутки. Это почти вдвое больше, чем год назад», — сказал Макогон в эфире телеканала «Киев» в среду.

По его словам, закачка газа в украинские ПХГ уже началась.

«Пока что в незначительных объемах, преимущественно газа собственной добычи. Импорт в значительных объемах еще не начался, но это вопрос НАК „Нафтогаз“», — отметил глава ОГТСУ.

Кроме того, Макогон отметил, что компания уже приступила к подготовке к следующему отопительному сезону — проводятся необходимые ремонты и техническое обслуживание сетей.

В своем сообщении в телеграм-канале в среду вечером ОГТСУ напомнил, что за полгода гарантированные мощности для импорта газа в Украину из Европы удвоились: с 1 января 8 млн куб. м в сутки со стороны Венгрии, с 4 марта — дополнительные 15 млн куб. м из Словакии, а с 6 марта — свыше 4 млн куб. м из Польши.

Там уточнили, что в настоящее время возможности суточного объема импорта сравнимы с объемом украинской добычи газа.

Как сообщалось, Украина с февраля впервые в своей истории начала физический импорт газа из Венгрии, ранее ГТС Украины могла работать только в направлении этой страны.

По словам Макогона, венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита, а открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.

С января по начало марта 2022 года ОГТСУ импортировал почти 500 млн куб. м газа.

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