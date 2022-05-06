«Ограничения на заправках останутся». Сколько литров бензина будут продавать в Украине в одни руки — Finance.ua

«Ограничения на заправках останутся». Сколько литров бензина будут продавать в Украине в одни руки

Сегодня 19:03 — Энергетика

«Ограничения на заправках останутся». Сколько литров бензина будут продавать в Украине в одни руки

В мае ситуация с дефицитом горючего в Украине будет решена, хотя ограничения на продажу останутся.

Об этом в интервью рассказал Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, директор Консалтинговой группы А-95.

По его словам, ситуация на рынке автогорючего сложилась действительно сложная.

Читайте также Украина и Польша договорились о безразрешительном проезде грузовиков с топливом

«Фактически 24 февраля с первыми залпами российских ракет была разрушена система обеспечения страны нефтепродуктами. Мы потеряли наши основные источники поставок — беларусь и россию, а это было до 70% рынка. Еще 10% поступало по морю. То есть, мы потеряли 80% рынка», — рассказал Куюн.

Кроме того, в апреле ситуация ухудшилась — оккупанты разрушили Кременчугский НПЗ и более 20 нефтебаз.

В то же время, в Украину стало поступать топливо из-за границы.

Читайте также Возможно ли использование альтернативного горючего для уменьшения зависимости от поставок бензина и дизеля

«В целом неплохие объемы были ввезены в апреле, но их недостаточно без внутреннего производства. Это и привело к кризису, который у нас есть сейчас», — констатировал эксперт.

По его словам, в мае ситуация будет в большинстве своем решена.

«Скажем так: я не думаю, что мы полностью избавимся от ограничений, которые есть на заправках. Но они будут не такие жесткие, как сейчас — 10 л в одни руки. Надеюсь, к концу месяца это будет 20-30 л. То есть будет гораздо легче», — заявил Куюн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.