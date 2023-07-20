Ограничение ставок по микрокредитам: станут ли кредиты доступнее — Finance.ua

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Ограничение ставок по микрокредитам: станут ли кредиты доступнее

Кредит&Депозит
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Ограничение ставок по микрокредитам: станут ли кредиты доступнее
Ограничение ставок по микрокредитам: станут ли кредиты доступнее
Народные депутаты инициировали законопроект № 9422, который призван усовершенствовать регулирование рынка финансовых услуг. По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, документ предусматривает:
  • ограничение дневной процентной ставки по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;
  • запрет кредитодателю и новому кредитору требовать от клиентов какие-либо платежи, не указанные в договоре о потребительском кредите;
  • запрет указывать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (это должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);
  • обязательство кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.
Гетманцев объясняет, что необходимость такого законопроекта возникла из-за сверхвысоких цен на рынке: дневная номинальная ставка по микрокредитам может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка — более 1000% годовых.

Станут ли кредиты доступнее?

«Такая законодательная инициатива не нова. Несколько лет назад уже были разговоры об урегулировании дневной процентной ставки. Затем начался COVID-19 и вопрос утратил актуальность. После начала полномасштабной войны и оккупации почти 20% страны населения моментально стали жить беднее, я бы сказал, даже выживать. Поэтому, на мой взгляд, было принято решение об урегулировании процентной ставки для уменьшения финансовой нагрузки на клиента», — утверждает начальник юридического отдела ООО «СОС кредит» Максим Ткаченко.
В то же время он напоминает, что почти все финансовые компании и банки с началом полномасштабной войны пошли навстречу клиентам и сделали реструктуризацию кредитов, выданных до 24 февраля 2022 года, или частично или полностью списали долги по данным кредитам.

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«Поэтому, учитывая отношение рынка к клиентам, могу сказать, наверняка данный законопроект несколько преждевременен и нуждается в дискуссии и диалоге, который сейчас как раз и происходит», — говорит эксперт.
Ограничение максимальной ставки по микрокредитам, по убеждению CEO «Авентус Украина» (компания известня на рынке под брендом CreditPlus. — Ред.) Владимира Довгаля, будет иметь существенное влияние на рынок:
«Для некоторых категорий клиентов кредиты станут дешевле, но в то же время получить микрокредит станет труднее, ведь компании будут более детально анализировать заемщиков».
В то же время, по его словам, сейчас сложно прогнозировать финальные последствия принятия законопроекта.
«Максимальная ставка по кредиту — только один аспект микрокредитования. Есть очень много разных факторов, среди которых другие регуляторные ограничения и возможное усиление защиты прав кредиторов. Но с уверенностью можно сказать, что компаниям придется коренным образом менять свои бизнес-модели, чтобы выжить в новых условиях», — говорит CEO «Авентус Украина».
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По мнению начальника юридического отдела ООО «СОС кредит» Максима Ткаченко, рынок готов меняться и вкладывать силы в новые интересные продукты, новые технологии и быть драйвером цифровых изменений.
«Но для этого нужно время и немного возможностей, которые может предоставить государство. А именно — помочь небанковскому финансовому рынку с работой в сфере взыскания задолженности с клиентов, где можно немного упростить подачу исковых заявлений в суд или помочь с разработкой дополнительных стимулов и рычагов для внесудебного урегулирования задолженности и выстроить стабильный, сильный рынок небанковского финансового сектора», — прокомментировал он.
Подробнее о грядущих изменениях рынка микрокредитования читайте в статье по ссылке:

Не более 1% в день: что об ограничении ставок по микрокредитам думает рынок

По материалам:
Finance.ua
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