Оформление вида на постоянное проживание в Украине стало доступно за границей — Finance.ua

Оформление вида на постоянное проживание в Украине стало доступно за границей Сегодня 16:03 — Личные финансы

Оформление вида на постоянное проживание в Украине стало доступно за границей

В подразделениях ГП «Документ» за границей стала доступна услуга оформления вида на постоянное проживание в Украине для иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщает МВД Украины.

«Государственная миграционная служба Украины расширяет спектр предоставления услуг в центрах обслуживания граждан „Паспортный Сервис“ за рубежом. Теперь иностранцы и лица без гражданства (ЛБГ) могут подать документы для оформления или обмена вида на постоянное проживание в Украине в подразделениях в Варшаве (Польша), Берлине (Германия), Братиславе (Словакия), Мадриде (Испания) и Стамбуле (Турция)», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время услуга будет доступна в Праге (Чехия).

Получить услугу можно в случае:

потери или похищение вида;

непригодности вида для дальнейшего использования;

достижения иностранцем или лицом без гражданства 25- или 45-летнего возраста (в случае если иностранцу или ЛБГ был оформлен вид, не содержащий бесконтактного электронного носителя);

неполучение уже изготовленного вида в связи с введением на территории Украины военного положения.

Обязательно наличие заверенного перевода паспорта на украинский язык.

На период тестирования информационных систем обслуживание осуществляется исключительно в порядке живой очереди.

Найти ближайший «Паспортный Сервис» и перечень необходимых документов для оформления вида можно на официальном веб-сайте ГП «Документ»

Получить бесплатную консультацию по получению услуги можно на официальной странице ГП «Документ» в Facebook

Справка Finance.ua:

при оформлении паспорта гражданина Украины впервые подростки могут оформить и номер налогоплательщика в Государственной миграционной службе;

украинцы, которые находятся за границей и не успели своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, смогут получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины.



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