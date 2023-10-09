Оформление вида на постоянное проживание в Украине стало доступно за границей — Finance.ua
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Оформление вида на постоянное проживание в Украине стало доступно за границей

Личные финансы
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Оформление вида на постоянное проживание в Украине стало доступно за границей
Оформление вида на постоянное проживание в Украине стало доступно за границей
В подразделениях ГП «Документ» за границей стала доступна услуга оформления вида на постоянное проживание в Украине для иностранцев и лиц без гражданства.
Об этом сообщает МВД Украины.
«Государственная миграционная служба Украины расширяет спектр предоставления услуг в центрах обслуживания граждан „Паспортный Сервис“ за рубежом. Теперь иностранцы и лица без гражданства (ЛБГ) могут подать документы для оформления или обмена вида на постоянное проживание в Украине в подразделениях в Варшаве (Польша), Берлине (Германия), Братиславе (Словакия), Мадриде (Испания) и Стамбуле (Турция)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ближайшее время услуга будет доступна в Праге (Чехия).
Получить услугу можно в случае:
  • потери или похищение вида;
  • непригодности вида для дальнейшего использования;
  • достижения иностранцем или лицом без гражданства 25- или 45-летнего возраста (в случае если иностранцу или ЛБГ был оформлен вид, не содержащий бесконтактного электронного носителя);
  • неполучение уже изготовленного вида в связи с введением на территории Украины военного положения.
Обязательно наличие заверенного перевода паспорта на украинский язык.
На период тестирования информационных систем обслуживание осуществляется исключительно в порядке живой очереди.
Найти ближайший «Паспортный Сервис» и перечень необходимых документов для оформления вида можно на официальном веб-сайте ГП «Документ».
Получить бесплатную консультацию по получению услуги можно на официальной странице ГП «Документ» в Facebook.

Справка Finance.ua:

  • при оформлении паспорта гражданина Украины впервые подростки могут оформить и номер налогоплательщика в Государственной миграционной службе;
  • украинцы, которые находятся за границей и не успели своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, смогут получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Как восстановить утраченные документы

По материалам:
Finance.ua
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