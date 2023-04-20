Офис Президента планирует полную цифровизацию процедур для бизнеса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Офис Президента планирует полную цифровизацию процедур для бизнеса

Казна и Политика
7
Офис Президента планирует полную цифровизацию процедур для бизнеса
Офис Президента планирует полную цифровизацию процедур для бизнеса
Управление Президента планирует полную цифровизацию процедур для бизнеса.
Об этом рассказал замруководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в интервью информагентству FinClub.
«Если мы сейчас посмотрим на процедуры, через которые бизнесмен должен пройти, чтобы построить любую фабрику, эти подготовительные процедуры, пожалуй, сложнее, чем саму фабрику построить. Начиная с того, что нужно найти соответствующий земельный участок, получить архитектурные разрешения, правила подключения к сетям, пройти экологические процедуры, общественные слушания и т.д.», — объяснил Шурма.
Читайте также
Но в таком случае «мы ничего не построим».
«Поставили себе очень простой КРІ в этом вопросе: сделать так, чтобы процесс инжиниринга и проектирования был самым узким местом в подготовке строительства любого объекта. Это большое упрощение в земельных отношениях, в частности упрощение процедуры перевода земельного участка сельскохозяйственного назначения в промышленное, энергетическое, логистическое. Это изменение условий подключения к сетям. Это упрощение градостроительных, архитектурных решений. Это упрощение экологических решений. Это полная цифровизация всех процессов», — рассказал он.
Место для вашей рекламы
Офис президента выступает за максимальную удаленность бизнесменов от чиновников, чтобы снизить риск коррупции последних.
«И то, что многие процессы переведены в онлайн, это только к лучшему. И еще больше „прикосновений“ к чиновникам нужно сокращать, потому что любой контакт — это всегда коррупционный риск. Все процедуры должны быть максимально автоматизированы и цифровизированы», — сказал Шурма.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.