Офис Президента планирует полную цифровизацию процедур для бизнеса — Finance.ua

Офис Президента планирует полную цифровизацию процедур для бизнеса Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Офис Президента планирует полную цифровизацию процедур для бизнеса

Управление Президента планирует полную цифровизацию процедур для бизнеса.

Об этом рассказал замруководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в интервью информагентству FinClub.

«Если мы сейчас посмотрим на процедуры, через которые бизнесмен должен пройти, чтобы построить любую фабрику, эти подготовительные процедуры, пожалуй, сложнее, чем саму фабрику построить. Начиная с того, что нужно найти соответствующий земельный участок, получить архитектурные разрешения, правила подключения к сетям, пройти экологические процедуры, общественные слушания и т.д.», — объяснил Шурма.

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Но в таком случае «мы ничего не построим».

«Поставили себе очень простой КРІ в этом вопросе: сделать так, чтобы процесс инжиниринга и проектирования был самым узким местом в подготовке строительства любого объекта. Это большое упрощение в земельных отношениях, в частности упрощение процедуры перевода земельного участка сельскохозяйственного назначения в промышленное, энергетическое, логистическое. Это изменение условий подключения к сетям. Это упрощение градостроительных, архитектурных решений. Это упрощение экологических решений. Это полная цифровизация всех процессов», — рассказал он.

Офис президента выступает за максимальную удаленность бизнесменов от чиновников, чтобы снизить риск коррупции последних.

«И то, что многие процессы переведены в онлайн, это только к лучшему. И еще больше „прикосновений“ к чиновникам нужно сокращать, потому что любой контакт — это всегда коррупционный риск. Все процедуры должны быть максимально автоматизированы и цифровизированы», — сказал Шурма.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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