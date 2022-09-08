Официальная позиция ГП «Прозорро.Продажи» по делу АМКУ — Finance.ua

Официальная позиция ГП «Прозорро.Продажи» по делу АМКУ Сегодня 11:10 — Казна и Политика

6 сентября 2022 года стало известно, что Антимонопольный комитет возбудил дело по факту установления госпредприятием «Прозорро.Продажи» дополнительных условий договора и оплаты доступа операторам авторизованных электронных площадок к электронной торговой системе «Prozorro.Продажи».

В ГП «Прозорро.Продажи» прокомментировали ситуацию.

«АМКУ возбудил дело по факту установления ГП „Прозорро.Продажи“ дополнительных условий договора и оплаты доступа операторам авторизованных электронных площадок к электронной торговой системе (ЭТС) Prozorro.Продажи. Дело начато по заявлению одного из операторов, который пожаловался на необоснованное повышение ГП „Прозорро.Продажи“ платы на развитие ЭТС и предоставление доступа к ЭТС Prozorro.Продажи только после выполнения дополнительных условий», — говорится в заявлении АМКУ.

Как сообщили в ГП «Прозорро.Продажи», существует несколько фактов, прямо противоречащих тезисам в цитате:

плату на развитие не только не повышали, а наоборот снизили, отменив минимальный ежемесячный платеж;

дополнительные условия стали необязательными, и находятся в отдельном добровольном договоре, подписанном всеми операторами, в том числе жалобщиком.

Отдельно обращаем внимание, что расследование в отношении предприятия АМКУ вел еще с 2019 года, а в своем заключении 4 ноября 2021 года не выявил нарушений в деятельности предприятия, и не признал предприятие монополистом. В свою очередь, предоставил две рекомендации: 1) обеспечить формирование платы на развитие ЭТС на основании экономически обоснованных расчетов; 2) воздержаться от дополнительных условий при заключении соглашений доступа к ЭТС.

Предприятие обе рекомендации выполнило:

07.04.2022 предприятие отменило минимальный ежемесячный платеж, а операторы подписали Дополнительное соглашение, закрепляющее отмену обязательных платежей с апреля 2022 года до завершения военного положения;

дополнительные условия стали не обязательными и находятся в отдельном добровольном договоре от 28.01.2022, который подписали все операторы, в том числе жалобщик.

Совокупные финансовые потери предприятия на фоне общего падения доходной части достигают нескольких миллионов гривен ежемесячно и покрываются предприятием за счет своих средств и жестких мер по экономии, в том числе существенного ограничения фонда оплаты труда. Впрочем, несмотря на вышеизложенное предприятие сознательно снизило минимальный ежемесячный платеж для сохранения стабильности экосистемы и всех без исключения операторов электронных торгов.

«Ожидаем, что по итогам рассмотрения дела и обработки материалов АМКУ убедится в выполнении госпредприятием всех рекомендаций и полном содействии и поддержке работы площадок, а также обеспечении функционирования государственной электронной торговой системы», — заявили в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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